Juicio de Donald Trump divide opiniones en EUA

Los estadounidenses están profundamente divididos en proporción partidista en cuanto a sus opiniones sobre las acciones del expresidente Donald Trump en los más recientes casos penales presentados en su contra, según muestra una nueva encuesta donde aproximadamente la mitad de los entrevistados dice que su presunto intento de interferir en el conteo de votos de Georgia en 2020 fue ilegal.

La encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research que se realizó antes de los cargos del lunes en el caso de Georgia, también muestra que aproximadamente la mitad de los estadounidenses (53 por ciento) aprueba que el Departamento de Justicia acuse a Trump por sus intentos por permanecer en el cargo tras perder las elecciones de 2020.

La encuesta revela que el 85 por ciento de los demócratas aprueba los cargos penales presentados el 02 de agosto por el fiscal especial Jack Smith, en comparación con el 47 por ciento de los independientes y apenas el 16 por ciento de los republicanos. En total, 3 de cada 10 estadounidenses desaprueban, incluidos alrededor de dos terceras partes de los republicanos.

La encuesta deja entrever que las acusaciones sin precedentes a un expresidente han hecho poco para sacudir una división fundamental en el electorado: la mayoría de los estadounidenses desaprueba a Trump, pero aún es popular dentro del Partido Republicano.