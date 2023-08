Juez otorga suspensión definitiva contra Ley de Ciencia

Nuevamente un juzgado de Nuevo León otorgó una Suspensión Definitiva contra la aplicación de la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, publicado el 8 de mayo pasado, esto como resultado uno de los 37 amparos contra la Ley de Ciencia que fueron admitidos en diferentes entidades de la República interpuestos contra el Consejo Nacionales de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt).

"Lo que estamos reclamando en el amparo es que se declare inconstitucional, tanto por la forma en que se llevó a cabo esta Ley, así también como el hecho del contenido que tiene esta Ley, que es claramente violatoria de derechos humanos para todas las personas que están en temas de ciencia y tecnología", afirma a EL UNIVERSAL el abogado Joan Antonio Ochoa Sada, vocero de la Organización Uniendo Caminos México y colaborador de Ciencia Plural MX.

Este lunes, en un comunicado, organizaciones ciudadanas Uniendo Caminos México y Ciencia Plural MX, recordaron que el pasado 9 de mayo del presente año, interpusieron un total de 41 amparos en contra de la "Reforma por la que se expide la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y de la Ley de Planeación", publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 de mayo del presente año.

"Durante este proceso, 37 amparos fueron admitidos en diferentes entidades de la República, donde el día de hoy nuevamente se otorga Suspensión Definitiva con efectos generales, lo que implica que a partir de que se les notifique a las Autoridades, no podrán realizar procesos administrativos en tanto no se resuelva el fondo del asunto, así también la autoridad podrá realizar las impugnaciones que por el ministerio de ley les corresponde", señalan las organizaciones ciudadanas.

También apuntan que la Suspensión no pone fin al Juicio, "sólo suspende los procesos que han estado realizando como parte de la asignación de la nueva Ley de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación", por lo que estarán atentos sobre la situación de los demás amparos interpuestos en diferentes estados de la República.

Consultado por EL UNIVERSAL, el abogado Ochoa Sada señala que no es que ya se haya terminado el amparo, pues el amparo se termina hasta que se pronuncia una sentencia, pero "la suspensión lo que nos otorga, es de entrada, un poco de tranquilidad para todos los que están en el proceso, porque hasta que no se termine el proceso del amparo, lo que hace el juez es suspender todos los efectos que tenga la ley, es decir, se congelan hasta en tanto no se resuelva lo que nosotros estamos reclamando, que es justamente que se declare inconstitucional".

Esta resolución de Suspensión Definitiva es importante porque no sólo suma a una primera suspensión provisional contra la Ley que ya se había otorgado en Nuevo León el pasado 6 de julio, y significa que lo que intente hacer el Conahcyt ya no lo puede hacer hasta que se resuelva el amparo, porque tiene implicación federal, "no nada más aplica para Nuevo León, sino para el resto de los estados de la República", apunta Ochoa Sada.

El abogado apunta que por los tiempos, se supone que también el Conahcyt ya está notificado. "Ellos tienen un periodo de tiempo para impugnarla, ese periodo de tiempo se vence el día de mañana si fueron notificados, al igual que nosotros, el 10 de agosto, ellos tienen cinco días para impugnar una vez que reciban la información", concluye Ochoa Sada.

En redes sociales, Diego Micher, estudiante del CIDE, señaló: "¡Suspenden la ley de Ciencia y Tecnología! El día de hoy, se otorgó la Suspensión Definitiva con efectos generales. Una vez se notifique a @Conahcyt_Mex, @ElenaBuylla ya no podrá realizar procesos administrativos hasta que se resuelva el fondo del asunto. ¡Sí se pudo!".