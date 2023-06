Juez da tres días a Conade para devolver becas a nadadoras artísticas

La demanda que interpusieron las integrantes de la Selección Mexicana de natación artística a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deportes (Conade) sigue en curso, la semana pasada el Juez Décimo Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Agustín Tello Espíndola, concedió la suspensión provisional en el amparo.

Para este lunes un juez otorgó la suspensión definitiva que obliga al organismo que dirige Ana Guevara a devolver las becas a las integrantes de la Selección Mexicana de natación artística.

"Nos otorgaron la suspensión definitiva hoy nos notificaron en la mañana la sentencia, le dan tres días a Conade para que (el organismo) informe al juez que ya les volvió a reintegrar las becas a las atletas", declaró en exclusiva a EL UNIVERSAL Deportes el abogado del caso Luis Jiménez.

El abogado puntualizó que en la teoría Conade tendría estos tres días para empezar a reactivar los depósitos correspondientes a cada nadadora, la cifra depende de los resultados que obtuvieron en 2022.

"Eso es lo que dicta la sentencia, pero de eso a que vaya a pasar no lo sabemos, eso es sólo voluntad de Conade, darle cumplimiento a la resolución del juez, (regresar las becas en tres días) es lo que debería pasar, pero hasta que no pase no lo sabremos", puntualizó Jiménez.

Al respecto si el pago de las becas será retroactivo, el abogado indicó que "el texto de la sentencia deja ver que Conade debería reintegrar las becas que va corriendo y las anteriores, pero solo veremos cómo lo interpreta Conade en caso de que no lo haga".

Si el organismo no cumple con lo que dictamina el juez, "promoveremos un incidente para que se cumpla esa situación", sentenció Jiménez.