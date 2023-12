Juan Ignacio Dinenno pone en duda su continuidad con Pumas

Pumas rompió filas este lunes en Cantera, tras la eliminación en semifinales ante Tigres.

Uno de los elementos que habló a su salida fue Juan Ignacio Dinenno, quien con la dirección de Antonio Mohamed fue perdiendo su titularidad, el "Turco" se inclinó en el ataque con Gabriel Fernández, por lo que se rumora que "El Comandante" podría dejar el equipo, hecho del que no quiso hablar.

"Es muy difícil, la verdad, la situación en este momento, prefiero no hacer comentarios. Estoy donde quiero estar, tengo un apego grande con este club", comentó Dinenno, quien comento que de momento "no estoy pensándolo, estoy digiriendo lo de ayer (domingo)".

Juan Ignacio no arrancó como titular ninguno de los juegos de la Liguilla, hecho que no recrimina al técnico y descarta que eso sea un factor para determinar su salida.

"Hablarlo sería imprudente, aparte poco objetivo porque el que hubiera sido, nadie lo sabe, siempre el jugador quiere jugar todos los minutos que pueda jugar, no lo voy a negar, pero me voy tranquilo porque sé que todos los que formamos parte del equipo velamos por los intereses grupales antes de personales", declaró el argentino.

Dinenno confirmó que la eliminación ante Tigres dolió en Pumas porque sí existía la ilusión de superar al actual campeón de la Liga MX.

"Golpeados, no era lo que pretendíamos, teníamos un sueño, una esperanza, por detalles no pudimos conseguir una nueva final, quedó esa sensación de que fuimos un equipo maduro y regular que por detalles no logró el objetivo", sentenció.