Juan David Morgan, ficción desde la raíz familiar

Se conecta al enlace virtual desde su estudio, en Panamá. Está rodeado por estantes y libros. El escritor y abogado Juan David Morgan presenta la nueva edición de su novela ‘Fugitivos del paisaje’, la cual es publicada este año en Hispanoamérica por el sello editorial Alfaguara. La obra se imprimió por primera vez en 1992, cuatro años después de que el padre del autor falleciera. Esa pérdida motivó a indagar en su historia familiar, en las líneas de su árbol genealógico. Se trata de un texto íntimo, con voz personal, que encontró su nicho en la ficción.

“Había cumplido 50 años y estaba muy dedicado a trabajar en nuestra firma de abogados. Había escrito algunos ensayos, algunas columnas periodísticas, pero no pensaba en ser escritor ni escribir una novela, sino en solo escribir sobre los recuerdos de mi padre: un abogado que fundó una firma muy grande en Panamá. Eso era con el propósito de que lo conocieran mis hijos y mis nietos. Así salió el relato que, después, tras la intervención de un par de amigos, se convirtió en novela”.

Durante el transcurso de la redacción, en 1989, sucedió la invasión de Estados Unidos a Panamá. Juan David Morgan recuerda esa época como muy dura y cruenta, de gran impacto para todos los panameños. Por tal motivo, su novela también muestra los rasgos de una invasión. Independizada de Colombia a principios de siglo XX, Panamá se mostraba como un destino prometedor para algunas familias. La ficción detalla que eso propició la llegada de los Thomas-Calero, a través de quienes el lector se convierte en testigo de una azarosa saga familiar.

“En el libro quedó plasmada parte de la historia de lo que yo cuento. Como dije, hay bastante ficción también en lo que se escribió, aunque la inspiración, la base, es la vida de mi padre y de mi madre”.

En la realidad, su padre era originario de Gales, su madre de Colombia. Fue en esas vidas donde el autor localizó fulgores de belleza. No solo los encontraba en los valores que sus padres promovían (como el amor familiar), sino también en el lugar donde se desarrolla la historia. El pueblo de Boquete, cuyo paisaje es una constante al inicio del relato, se encuentra en Chiriqui, región que limita con Costa Rica.

“Es un pueblo muy bello, rodeado de montañas, con paisajes importantes. Siempre que hay llovizna sale un arcoíris. Son cosas que van embelleciendo cualquier paraje. Y en el caso mío, el paisaje interior, porque personalmente me gusta mucho la naturaleza, la disfruto mucho. Me fue fácil combinar eso. Además, mi padre, que fue poeta, también me sirvió de inspiración. Algunas de sus poesías aparecen en el libro”.

Juan David Morgan indica que esa misma belleza contrasta con el traslado de los protagonistas a la ciudad de Panamá, un lugar donde extrañan la vida rural. En sus párrafos, el escritor registró la simbiosis entre lo que sus padres y él mismo sentían por el Chiriqui rural. Por ende, no realizó grandes esfuerzos al momento de compartir lo que afloraba en su piel.

“El paisaje sirve de base para el contraste que mencioné anteriormente. Ese contraste es importante. La novela es mucho más voluminosa en la parte rural que en la parte urbana, a pesar de que en la ciudad de Panamá sucedieron cosas más importantes desde el punto de vista histórico, sobre todo por la intervención que tuvo mi padre en muchas de ellas”.

Venir de un lugar donde prevalecía lo natural, le permite al autor reflexionar sobre que ese paisaje se encuentra también al interior de sus personajes, confeccionados con materia realista para la ficción. Cuando se quiere revivir ese entorno, solo es necesario mirar dentro de sí, como si se observaran fotogramas de alguna película.

“Yo combiné personajes. Por ejemplo, era muy unido con mi hermano, quien falleció hace un año. Era muy unido con él, era el otro abogado, junto a mi padre y conmigo, fundador de la firma. Él no aparece en la novela; sin embargo, fundí a mi hermano y a mí en un mismo personaje. Así, al abuelo lo cambié por la abuela, porque tenía más relación con mi abuela. Fui creando personaje que, si bien eran ficticios, respondían a una realidad”.

A más de tres décadas de que la novela viera la luz por primera vez, Juan David Morgan concluye que es la mejor historia que ha escrito, aunque no se sentía escritor al momento de redactarla. Para la edición de Alfaguara, volvió a sus páginas y revisó cuestiones de estilo, para luego verificar una idea que lo ha acompañado durante su carrera literaria.

“Me convencí de algo que siempre he dicho: esa es mi mejor historia. He escrito varias novelas históricas sobre Panamá, del siglo XIX, de Balboa y los tiempos en que descubre el mar del sur, de la separación de Panamá de Colombia, la construcción del ferrocarril de Panamá. Y todas ellas son historias que envuelven una serie de situaciones sentimentales, pero nada parecido a lo que escribí en ‘Fugitivos del paisaje’, porque esta es la historia de una saga familiar de casi tres generaciones, que está escrita mucho más con el sentimiento que con el intelecto. Eso es lo que distingue y por eso sigo diciendo que es mi mejor historia, quizá porque es la más auténtica, la que mejor refleja la manera en como soy, cómo pienso, cómo siento. Ahora que la releí, me gustó más todavía”.