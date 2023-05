Juan Brunetta revela la existencia de sus videos tocando en un grupo de cumbia

Juan Brunetta, uno de los elementos consentidos de la afición en el actual plantel de Santos Laguna, sorprendió al revelar que en su adolescencia formó parte de un grupo musical de cumbia.

Fue a través de un podcast publicado por el equipo lagunero, donde Juan Brunetta compartió que, además del futbol, tocar el piano desde los 10 años era otra de las cosas que le gustaba, y que incluso, en YouTube existe evidencia de su pasado en un grupo llamado El Triunfo al que perteneció.

“No te la conté esa”, le dice a Javier Correa, el delantero de los Guerreros que también formó parte de la conversación y que, al escucharlo, soltó un par de risas.

“Toco el piano desde que tengo 10 años, aprendí porque me gustaba, yo tenía mi bandita de cumbia, se llamaba El Triunfo, hay videos en YouTube. Tocaba en la escuela”.

Brunetta, detalló que su hermano y un amigo muy cercano eran quienes formaban también parte de esta agrupación, sin embargo, Juan siempre tuvo claro que lo que quería era ser futbolista.

“Siempre tuve en la cabeza que iba a ser futbolista, pero no profesional. Si me fui de muy chico de mi casa, pero no era consciente”.

