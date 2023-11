Juan Brunetta dice que no volvería a elegir la vida de futbolista y revela sus razones

Juan Brunetta ha logrado tener una destacada participación en el Torneo Apertura 2023 colaborando con siete goles, ocho asistencias y siendo uno de los jugadores de mayor productividad de los Guerreros del Santos Laguna.

Su buen nivel futbolístico lo ha envuelto en rumores del posible interés de otros equipos de la Liga MX por ficharlo para la siguiente campaña, sin embargo, aunque las cosas en el futbol se le han dado bien, el argentino confesó que “no volvería a elegir esta vida de jugador después de ver cómo funciona todo"

“Me fui con ocho o nueve años a Boca, estuve como dos o tres años porque extrañaba, me iba solo en camión del Laboulaye, de donde soy yo, a Buenos Aires, me esperaban en la terminal.

Me empujaba que me gusta el futbol, yo siempre dije que en el ámbito del futbol hubiera sido feliz. Yo no volvería a elegir esta vida, no porque no la disfrute, pero siento que hubiera disfrutado más estar con mi familia y en mi casa. Cuando uno va conociendo como es el ambiente, como funciona todo, no lo volvería a hacer”, dijo en una reciente entrevista para el programa Línea de Cuatro de TUDN.

Cabe señalar que Juan Brunetta, será una de las bajas de Pablo Repetto para enfrentar el partido pendiente de Santos Laguna contra Rayados que se disputará este miércoles, ya que el volante argentino acumula cinco tarjetas amarillas en el actual torneo.