Joyceline López peleará en Las Vegas

La boxeadora lagunera Joyceline López García intensifica su preparación para representar a México en el Campeonato Mundial Femenil de Box, a celebrarse del 16 al 26 de marzo próximos en Nueva Delhi, India.

Joyceline obtuvo el derecho a participar en el Ilamado IBA Womens World Boxing Ships, por haber obtenido medalla de plata en el torneo “Golden Belt”, celebrado en diciembre pasado en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. La púgil lagunera disputó la final de la división de los 75 kilos ante Kimberly Laiza, representante de Barbados y clasificada como la número cuatro del Mmndo, ante la cual sucumbió la lagunera por la vía de decisión dividida, luego de tres fragorosos rounds.

A partir de enero, García se entrena en el Gimnasio Jorge "Mapimí" Rodríguez para dar cumplimento al programa de entrenamiento establecido por la Selección Nacional de Box, a la cual deberá reportarse a fines del presente mes y posteriormente quedar concentrada en el CENAR (Centro de Alto Rendimiento), al cual está adscrita desde diciembre del 2019. Su preparación diaria, de lunes a sábado; inicia a las seis de la mañana con una carrera de siete a diez kilómetros en el Bosque Venustiano Carranza.

El domingo corre igual cantidad de kilómetros en el Cristo de las Noas, desayuna y descansa un par de horas y enseguida, en su gimnasio particular entrena fuerza y potencia. Por las tardes entrena con Jorge "Mapimí" Rodríguez durante tres horas con sparring, incluyendo perilla, costal y manopla. Busca llegar en su mejor forma a la concentración final en el CENAR, pues va decidida a poner en alto el nombre de Torreón y de La Laguna en el Campeonato Mundial Femenil de Box. "No me gusta poner color a la Medalla, pero si les aseguro que no los haré quedar mal. Voy con todo", aseguró Joyceline López García.