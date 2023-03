Jovenes de Oaxaca, orgullosos de su cultura y la ciencia

Orgullosos de sus raíces oaxaqueñas y convencidos de que la cultura, la ciencia y la tecnología pueden marcar una diferencia, el equipo de robótica "Eolotics #7018" cruzó el centro del país para llegar al FIRST Laguna Regional. Los estudiantes de entre 14 y 17 años quieren dejar huella en el norte de México y ganar su pase al mundial, en Houston, Texas.

Su participación en este sobresaliente torneo de robótica es posible gracias al auspicio de Industrias Peñoles. La empresa minera- metalúrgica depositó su confianza en ellos, sabedores de que el equipo tiene un espíritu competitivo y deseos por transformar su comunidad a través un proyecto que denominaron "Rescatando mis raíces y mi mundo con la ciencia y la tecnología".

En 2017, varios terremotos sacudieron Oaxaca y destruyeron sus viviendas, en el Istmo de Tehuantepec. Esa mala experiencia hizo más fuerte a Eolotics y en marzo de 2018 estuvieron participando por primera vez en FIRST Laguna Regional. En esa ocasión y para sorpresa de todos, lograron su pase al mundial, gracias a que se adjudicaron el Rookie All Star, que celebra al equipo novato que ejemplifica un esfuerzo de asociación joven pero fuerte, así como la implementación de la misión de FIRST para inspirar a los estudiantes a aprender más sobre la ciencia y tecnología.

En esa ocasión, el robot con el que participaron fue bautizado como "Franklin". Se elaboró con material reciclado y se empleó un palo de escoba para sostenerlo. Era un robot "humilde" y no les dio tiempo de pintarlo.

Cinco años después, Eolotics trajo a La Laguna a "Prism", más elaborado, con mejores materiales y con las tradicionales flores istmeñas colocadas en la banda del vehículo. Para el equipo, el diseño es un buen augurio. El stand que instalaron en el área de Pits está adornado con bolsas de manta en las que dibujaron elementos característicos de la cultura de las comunidades indígenas de su región. Plasmaron armadillos, camarones y flores y escribieron sus nombres en la lengua zapoteca. Además, colocaron jícaras de morro para recordar a sus ancestros. Esto como parte del reto de la competencia 'Charged Up'. Este último está asociado con el objetivo de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, que se centra en garantizar el acceso a una energía asequible, confiable, sostenible y moderna para todos.

"Nos sentimos aún más emocionados que la primera vez, el primer año veníamos con la expectativa muy alta pero desconociendo todo, ahora hemos descubrimiento nuevos conocimientos, amigos y eso nos hace amar totalmente la competencia. El equipo está orgulloso de sus raíces, somos de Oaxaca y queremos marcar la diferencia", expresó visiblemente emocionada, Mónica Fuentes, integrante del equipo, procedente de El Espinal, Oaxaca.