Joven sube a estructura en Torreón y amenaza con saltar

Amenaza de suicidio moviliza los cuerpos de emergencia de Torreón, las autoridades lograron que el joven en cuestión desistiera de su intención y tras ponerlo a salvo quedó a disposición de la unidad especializada en víctimas de la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

La emergencia se registró alrededor de las 2:30 horas de la tarde del viernes, cuando un joven subió hasta la estructura metálica (espectacular) ubicada sobre la avenida Allende y Calle Ramón Corona, del Centro de Torreón donde se ubica la Plaza Mayor.

Los elementos de la unidad de Protección Civil y del heroico cuerpo de Bomberos, se movilizaron con vehículos altos y el camión escala, para después dos de ellos llegar hasta el hombre y realizar las labores de convencimiento para evitar que se saltará de la estructura.

El joven dijo que se llamaba Fidel y tenía 26 años de edad, agregó ser originario de Tlaxcala, y que se encontraba en Torreón puesto que lo habían contratado para la construcción del nuevo ISSSTE.

Los elementos no cesaron con las labores de convencimiento para que el hombre bajara por su voluntad y tras conocer su situación finalmente descendió de la estructura apoyado de dos elementos de Protección Civil y un Bombero.

La avenida Allende entre las calles Ramón Corona y Galeana fue cerrada a la circulación, en tanto se realizaban las acciones necesarias en el lugar.

Abajo, Fidel fue recibido por los elementos de la unidad especializada en víctimas de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y canalizado para recibir la atención necesaria.

LÍNEA DE AYUDA

Los especialistas remarcan que las muertes por suicidio nunca tienen un único detonante, sino que son el resultado de factores psicológicos, biológicos y sociales que tienen tratamiento.

El suicidio es un complejo y grave problema de salud pública, consecuencia de diversos factores que pudieran no ser reconocidos o tratados aún, sin embargo, es prevenible, en parte, mediante líneas de ayuda que operan en todo el país.

Si usted o algún ser querido ha llegado a considerarlo o se encuentra en crisis, por favor comunicarse al 800 822 3737, al 55 52 59 81 21 o al 871-175-10-00 donde las 24 horas del día, los 365 días del año, hay personal capacitado para responder.