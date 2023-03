José Torres viene a ayudar al bullpen de Unión Laguna

on una práctica matutina en el estadio de la Revolución, los Algodoneros del Unión Laguna cumplieron ayer su segundo día de entrenamientos de pretemporada, rumbo a la campaña 2023 de la Liga Mexicana de Beisbol.

Pitchers y cátchers del equipo Guinda reportaron desde temprano al inmueble de la avenida Juárez, donde aún se detecta el aroma a césped recién cortado, en los preparativos de cara a una nueva aventura en el beisbol mexicano de verano. Bajo las órdenes del cuerpo de trainers y del mánager Ramón Orantes, así como la mirada del gerente deportivo Francisco Méndez, los peloteros realizaron trabajo de acondicionamiento físico y acciones de juego específicas, sobre todo para los lanzadores en cuanto a tirar hacia las almohadillas al convertirse en fildeadores; hoy se tiene programada una nueva jornada de entrenamientos, con la intensidad y exigencia en aumento.

BRAZO FUERTE

El venezolano José Torres, una de los refuerzos estelares de los Algodoneros del Unión Laguna para la temporada 2023 de la LMB, tuvo su primera práctica completa ayer; el pitcher zurdo tendrá una encomienda muy importante en el staff de picheo de Ramón Orantes, luego de dos campañas de grandes resultados con los Tecolotes de los Dos Laredos.

En 2022, terminó con marca de 2 triunfos y 2 derrotas, con una efectividad de 3.54 y 11 salvamentos. Un año antes, sus números fueron 5 y 1 en ganados y perdidos, con un milimétrico 0.89 ERA, con 4 rescates. "Vengo a dar el 100 por ciento, llego con grandes expectativas para ayudar al equipo lo más que pueda y a obtener victorias. Me tomó por sorpresa el venir acá, no me esperaba el cambio, estoy muy agradecido por la oportunidad y la confianza", declaró el exligamayorista que hizo carrera con Padres de San Diego.

Sobre las tareas de lanzador situacional que ha desempeñado en los últimos años con sus anteriores equipos, Torres fue claro: "Es parte de mi rol, de lo que he venido haciendo a lo largo de mi carrera y obviamente la madurez y la experiencia me han llevado a no ser "situacional", sino a ser un pitcher de largos innings". A pregunta expresa de cómo vivió el playoff pasado con el conjunto fronterizo frente al Unión Laguna, no escatimó en catalogar a la afición lagunera como la mejor: "De todos los equipos que he jugado en contra en la Liga Mexicana, la mejor afición la tienen los Algodoneros, 100 por ciento seguro". Durante la presente pretemporada, José Marcos Torres comentó que está intentando trabajar más enfocado en mejorar su picheo rompiente, un detalle que quiere pulir para aportar más a la causa de los Algodoneros.