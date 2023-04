José Molina aporta su experiencia al Unión Laguna

Luego de disputar su segundo juego de preparación, los Algodoneros del Unión Laguna regresaron a casa para realizar ayer una práctica vespertina en el estadio de la Revolución, donde más de medio centenar de peloteros sudaron la gota gorda en busca de quedarse con un lugar en el roster de Liga Mexicana de Beisbol.

ASESORÍA DE LUJO

En un entrenamiento completo, que incluyó práctica de bateo y sesiones de bullpen para los lanzadores, resaltó la labor de los receptores, bajo el mando de Alfredo Meza, quienes han trabajado muy fuerte a lo largo de la pretemporada y ahora se les sumó un nuevo asesor, el boricua José Molina, quien es el nuevo coach de banca de los Algodoneros y en base a su gran experiencia como cátcher en Ligas Mayores, comparte valiosos consejos a los jóvenes caretas del equipo Guinda.

Durante entrevista difundida ayer por el club, Molina se dijo 'muy emocionado por la invitación de venir a trabajar al Unión Laguna, estoy muy emocionado por tener la oportunidad de enseñar, de competir en esta nueva liga, en esta nueva etapa de mi carrera, así que vamos a dar el máximo'.

'Ha sido un poco difícil mi llegada acá, porque son peloteros a los que trato desde cero, a los que no conozco en su gran mayoría, pero tenemos más de tres semanas de juegos, además de que en los días que he podido compartir con ellos, me han recibido con los brazos abiertos y eso es muy importante para un extranjero, pero de verdad trato de venir a hacer mi trabajo, trato de escuchar, de aprender, observar y usar mi experiencia para ayudar al equipo', dijo.