José Ángel Bichir confiesa haber tenido una relación con Belinda, firmó contrato de confidencialidad

Mucho es lo que se ha dicho sobre los romances que Belinda ha tenido a lo largo de los años, y no solo por los medios de comunicación; algunos hombres que aseguran haber sido pareja de la cantante han salido a compartir información privilegiada de la española, poniéndola así en el "ojo del huracán".

Incluso, su exprometido, Christian Nodal, filtró algunas de las conversaciones que sostuvieron y en las que Beli le pedía dinero para algunos de sus gastos y hasta los de sus padres, algo que molestó a la familia de la famosa.

Pero estos escándalos han hecho que la protagonista de la serie "Bienvenidos a Edén" aprenda de sus errores y ahora pediría a sus galanes firmar un contrato de confidencialidad como prueba de su amor, o por lo menos eso fue lo que dejó entrever el actor José Ángel Bichir en un reciente encuentro con los medios.

El hijo de Odiseo Bichir asistió a la alfombra morada de la serie "Mariachis", donde reveló que mantuvo un romance con la intérprete de "Sapito", sin embargo, no puede hablar al respecto por que estaría incumpliendo con dicho convenio.

"Jamás lo he hecho (negar su romance con Belinda), no lo haría; pero no puedo hablar al respecto porque firmé un contrato de confidencialidad. Ahí te la dejo de tarea", dijo en declaraciones retomadas por la periodista Berenice Ortiz para su canal de YouTube.

Bichir destacó que siempre ha hablado con la verdad y aunque no pueda ofrecer detalles de esta parte de su vida, explicó que además del contrato, jamás se atrevió a hacer pública su relación porque se considera un caballero: "No voy a hablar al respecto. Insisto, no quiero tener demandas. Uno es noble, amoroso con las personas; (A Belinda) la conozco desde hace tiempo, me comporté como un caballero y nunca hice público nada", agregó.

El protagonista de la segunda parte de "Sexo, pudor y lágrimas" también fue cuestionado sobre Christian Nodal, expareja de Belinda y aunque aseguró que no le desea el mal, también reveló que no fue ninguna víctima y que, incluso, se habría portado mal con Beli.

"Estoy a favor del team Belinda, obviamente. De Nodal no tengo buenas referencias, pero lo reconozco como buen cantante; lo que sí te puedo decir es que le deseo suerte, porque es muy joven; pero por el lado de Belinda no creo que se haya portado muy bien", finalizó.