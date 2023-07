Jorge Salinas protagoniza altercado con reportero

El actor Jorge Salinas enfrentó un altercado con un reportero en la alfombra roja de la revelación de la placa de 100 representaciones de la obra "Los Amantes Perfectos en un teatro de la Ciudad de México.

De acuerdo a TV Notas, los hechos ocurrieron luego de que un reportero lo intentó detener para hablar con la prensa; supuestamente, el reportero le rozó el brazo, acción que fue mal recibida por parte del actor.

Salinas reaccionó y le contestó firme: "No me vuelvas a poner la mano encima. No me vuelvas a tocas", se escucha decir al actor.

Un video compartido por las redes sociales de la revista TV Notas muestran el momento en el que el protagonista de Sexo, pudor y lágrimas se pelea con el reportero.

Ante los hechos, el reportero le indica que no lo tocó y lo cuestiona por reaccionar así: "¿Qué pasa, por qué la agresión Jorge?".

Sin embargo, el actor fue directo al señalar que no hubo agresión.

El actor se retiró molesto.

JORGE SALINAS DA SU VERSIÓN DE LOS HECHOS

Después del altercado y una vez terminada la puesta en escena, el actor salió a hablar con la prensa, una vez que ya estaba más tranquilo para tocar el tema.

TV Notas recuperó sus declaraciones en donde señala:

"No tiene caso hablar de este tipo, nunca lo había visto en mi vida, sé quienes son, sé de donde vienen, en fin. Por más piquetes, agarrones, como el tipo que le tocó lanzar embarazada a mi mujer. Lo hacen para provocar, a mí me han pateado por trabajo", declaró el actor de 54 años