Jon Fosse, una ventana a la cultura noruega en México

El pasado domingo 10 de diciembre, el escritor noruego Jon Fosse recibió el Premio Nobel de Literatura 2023 de las manos del rey Carlos Gustavo de Suecia, esto en la ciudad de Estocolmo. La condecoración ha sido aprovechada por la Embajada de Noruega en México para dar a conocer la obra del autor y también para fortalecer los vínculos culturales entre ambas naciones.

Ragnhild Imerslund, embajadora de Noruega en México, atendió este lunes a El Siglo de Torreón a través de un enlace telefónico. Destacó que el Nobel es un premio que entusiasma a todo el mundo literario, en especial a Noruega, pues Fosse es el cuarto autor de ese país en obtenerlo, tan sólo por detrás de Bjornstjerne Bjornson (1903), Knut Hamsun (1920) y Sigrid Undset (1928). Es decir, pasaron 95 años para que un escritor noruego volviera a adjudicarse el galardón.

“Él es uno de los autores más productivos que tenemos en Noruega. Escribe en todos los estilos literarios. Anteriormente fue más conocido como dramaturgo, pero en los últimos años sus novelas han sido muy reconocidas y recibido muy buenas reseñas”.

Indicó que este premio reconoce al nynorsk o nuevo noruego, uno de los dos estándares oficiales del idioma noruego (el otro es el bokmal). El nuevo noruego tiene base en los dialectos y la tradición oral de las zonas rurales de ese país.

“Eso también crea cierto orgullo por parte de todas las personas que utilizan este idioma”.

Fosse es uno de los autores noruegos contemporáneos más traducidos en el mundo. Su obra ha sido publicada en 50 idiomas, incluso antes de ganar el Premio Nobel. Recientemente, la editorial independiente mexicana Sexto Piso publicó su Poesía Completa, con una traducción de Cristina Gómez-Baggethun, la cual se presentó en la última edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.

“Pero no podemos decir que era un autor súper comercial. Por ejemplo, muchas personas en México no lo conocían. Los que estudian literatura sí lo conocían, pero no era un autor con gran mercado de lectores. Esto no significa que su literatura sea complicada, al contrario, es una literatura bastante sencilla que toca temas existencialistas que todos podemos reconocer”.

Ragnhild Imerslund concuerda con la idea de que la obra de Jon Fosse puede fungir como una ventana en México hacia la cultura noruega, pues la acción de leer libros es capaz de transportar al lector hacia otros mundos y latitudes; viajar sin viajar.

“La obras de Fosse están muy basadas en la costa del este de Noruega, describe muy bien la cultura y las tradiciones, la naturaleza. Entonces sí, en verdad, es una muy buena manera de conocer esta parte de Noruega. Pero espero que este premio haga también que lectores mexicanos y de todo el mundo, se interesen todavía más por la literatura noruega. Él podría servir como una puerta a un mundo más grande”.

Cabe destacar que, en el tema teatral, tres obras de Jon Fosse ya han sido presentadas en México: Invierno, Alguien va a venir y La noche canta sus canciones.

MÁS LAZOS CULTURALES

Para la embajadora, México y Noruega son dos países que tienen tradiciones muy ricas y los vínculos culturales entre ambas naciones son de suma riqueza. Incluso, en 2023, Noruega participó en el 51 Festival Internacional Cervantino con la obra de danza y teatro físico El ministerio de los sentimientos no resueltos, montada por la Jo Stromgren Kompani. En este mismo festival, Noruega mostró la vestimenta de los samis, uno de sus pueblos originarios.

“Ahorita estamos viendo cómo podemos fortalecer los vínculos entre artistas samis, pueblos originarios de Noruega y artistas de los pueblos originarios de México. Y esperamos que esta colaboración también puede concretarse en alguna exposición, justo para fortalecer esos vínculos culturales”, concluyó.