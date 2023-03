John Bolton se pronuncia contra etiquetar a cárteles como terroristas

John Bolton, exasesor de seguridad nacional del expresidente Donald Trump, argumentó el pasado viernes en contra de etiquetar a los cárteles mexicanos de la droga como organizaciones terroristas, después de que la idea obtuviera el apoyo de algunos legisladores republicanos, diciendo que no resolvería los problemas relacionados con los grupos.

"No subestimo su amenaza. He estado hablando de eso durante mucho tiempo. Estábamos muy preocupados por eso en la administración Trump. Los cárteles en México, los cárteles en Colombia han ido creciendo en fuerza", dijo Bolton en "Morning in America" de NewsNation.

"Pero creo que complica las cosas etiquetar algo tan malo como los cárteles de la droga como una organización terrorista", continuó Bolton. "No son como Hamás o Hezbolá. Es una amenaza diferente; es un problema serio. Como digo, no lo subestimo en absoluto, pero creo que los trucos retóricos no ayudan a promover la política.

"Tenemos dos problemas separados muy reales: los cárteles de la droga en México y en todo el hemisferio y los grupos terroristas que llevan a cabo operaciones terroristas reales en el Medio Oriente y también en este país, incluidos sus patrocinadores estatales como Irán. Pero mantengamos las cosas claras; son problemas diferentes. Van a requerir diferentes respuestas y llamarlos a todos de la misma manera creo que sólo corre el riesgo de crear confusión".

Sugirió que Estados Unidos debería estar en conversaciones con México sobre tener una presencia militar al sur de la frontera para ayudar a combatir los cárteles, otra idea que ha sido tema de conversación tras el secuestro de estadounidenses.

"Probamos hace años en lo que se llamó el 'Plan Colombia' que la cooperación efectiva entre EU, en ese caso, las fuerzas armadas y las fuerzas del orden colombianas, realmente les dio un mordisco a los cárteles de la droga ahí. No nos interesa atentar contra la soberanía mexicana. Los cárteles de la droga son los que con su conducta están vulnerando su soberanía y la nuestra, así que trabajar juntos y eso podría significar una operación militar conjunta, ciertamente una operación conjunta de aplicación de la ley tiene sentido para ambos".

Los republicanos han respondido pidiendo un enfoque más duro para el narcotráfico en México.

El senador Lindsey Graham habló el miércoles sobre la legislación que clasificaría a ciertos carteles mexicanos de la droga como organizaciones terroristas, describiéndolos como un problema de seguridad nacional. Graham dijo que el senador John Kennedy uniría fuerzas en la medida y sugirió que al menos algunos demócratas estarían involucrados.

"Estados Unidos tiene poderosas autoridades de sanciones específicamente designadas para combatir las organizaciones de narcotraficantes y las personas y entidades que las habilitan. Entonces, no hemos tenido miedo de usarlos", dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre.