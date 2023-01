Joao Félix se perderá los tres próximos partidos del Chelsea por su expulsión por roja directa en el duelo contra el Fulham en la Premier League.

El portugués no estará disponible para los encuentros contra el Crystal Palace, Liverpool y Fulham por la roja directa que recibió en el minuto 58 tras una entrada con los tacos por delante contra Kenny Tete, futbolista del Fulham.

La suspensión de Félix llega en un momento de urgencia en el Chelsea, con el equipo décimo, a diez puntos de los puestos de Liga de Campeones.

Pese a su expulsión, Graham Potter defendió al portugués, que hasta ese momento estaba siendo el mejor del partido.

"Ha sido un momento de descontrol, una acción que puede pasar con la velocidad de la Premier League. No quería hacer daño a nadie, no ha perdido la cabeza. Son momentos para aprender. Joao es joven y no tenía malicia ninguna, aunque puedo entender por qué ha sido una tarjeta roja. La pierna estaba arriba y el árbitro tenía que tomar una decisión", dijo Potter en rueda de prensa.