JD Pantoja hace polémica publicación en redes tras lanzamiento del álbum de Kim Loaiza; ¿siguen juntos?

Kim Loaiza lanzó este jueves su álbum debut X Amor, en donde narra su relación con Juan de Dios Pantoja, principalmente su reciente ruptura, además de hablar de otros temas personales, incluso da señales de un retiro musical.

En medio de la emoción de sus fans, el padre de sus hijos, JD Pantoja, compartió un polémico mensaje en X (antes Twitter), el cual desató polémica, y es que varias canciones hacen referencia al "youtuber".

La ruptura de Loaiza y Pantoja ha dado mucho de que hablar, y es que la pareja ha sido muy controversial, años atrás protagonizaron un escándalo luego de que JD protagonizó un video en el que quedaba evidenciado siendo infiel a Loaiza. Sin embargo, a pesar de las pruebas, Kim decidió perdonar al también cantante, destacando principalmente que lo hacía por sus hijos.

Hace algunas semanas la polémica volvió tras revelarse otra infidelidad de Pantoja hacia Kim, lo que desató controversia, pues usuarios señalaron que todo se trataba de una estrategia publicitaria, pues tan solo días después Kim anunció el lanzamiento de la canción Mal Hombre.

Seguido se reveló el lanzamiento de su álbum X Amor, el cual parece estar dedicado en su totalidad a JD Pantoja y en donde revela detalles de su vida privada.

Tras el cumpleaños de Loaiza el pasado 12 de diciembre, JD compartió un mensaje que levantó aún más sospechas sobre su relación, por un lado, desatando comentarios respecto a que siguen juntos y por otro, fans de Loaiza aseguran que Pantoja quiere seguir vigente usando el nombre de la madre de Juanito y Kima.

"Feliz cumpleaños para el amor de mi vida, la dueña de mi corazón, la mujer del proceso, la mujer que me ha enseñado buenos valores, la mujer que le dio color a mi vida cuando no la tenía. Gracias por llegar a mi vida Kimberly, te amo más que a nadie, te juro que pase lo que pase, siempre estaré para lo que necesites mi vida.Pd: Éxito en tu primer álbum ya lo quiero escuchar, aunque sé que me va a sangrar la cabeza con tantas pedradas tu sabes que cuando quieras las indirectas pueden ser directas Te amo", señala JD Pantoja en Instagram.