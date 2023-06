JC Chávez Jr. se sincera tras su recaída con adicciones

La carrera deportiva de Julio César Chávez Jr. dio un giro completo en los últimos años, al pasar de ser una de las mayores promesas del boxeo a un joven con problemas de adicciones.

Una situación que le evitó regresar a los cuadriláteros en su mejor versión y tener múltiples problema con su entorno familiar.

Tras una larga recuperación, fue el mismo boxeador quien sufrió una recaída hace muy poco tiempo, misma que consideró un error al consumir algo totalmente diferente a lo habitual.

"Yo tomé unas cosas y eran otras, de las cuales no diré ni qué (era) ni cómo, porque nunca las había probado. Ni cuando estuve mal me puse así. No recuerdo realmente lo que acababa de decir un día antes. Fue algo en lo que me equivoqué, pero mi mentalidad es la misma", comentó en entrevista con "No puedes Jugar Boxeo".

En ese sentido y con el arrepentimiento por lo ocurrido, el hijo de la leyenda se tomó unos segundos para hablar del papel de su padre, personaje vital para su mejora y con el que espera recuperar su buena relación.

"Me gustaría estar bien para hacer un buen equipo, que nos podamos comunicar entre los dos. Lógicamente que él ande conmigo va a ser muy importante. Sería muy bonito que tuviéramos que ver muchas cosas".