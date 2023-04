Javier Ibarreche reacciona a la polémica de Ricardo O’Farrill con Mau Nieto y Daniel Sosa

Javier Ibarreche es uno de los influencers más populares de la actualidad. El crítico de TikTok regresó a México después de un viaje y reaccionó con humor a la polémica que se desató en el Stand Up mexicano.

Y es que, durante la madrugada del lunes, Ricardo O’Farrill estalló contra sus compañeros comediantes. En una transmisión en vivo, sacó los trapitos de Mau Nieto y Daniel Sosa.

Al calor del tema, los fans de Ibarreche le pidieron su opinión sobre el caso y las acusaciones que O’Farrill lanzó. Sin embargo, el influencer se limitó a publicar un video con el que dejó en claro que lo suyo no es meterse en polémicas.

Por medio de su cuenta de Twitter, Javier publicó un mensaje con el que dio a entender que estaba al tanto del conflicto entre O’Farrill, Nieto y Sosa.

"Ya regresé a México. ¿De qué me perdí?", escribió en su perfil oficial. En seguida, los usuarios comenzaron a ponerlo al corriente con lo ocurrido en el mundo del Stand Up.

"Nada más se armó ¡la rebambaramba en el Stand Up!", "Nooooo, Ibarreche, no entres al Stand Up mexicano!!", "Ricardo O'Farrill se funó a medio Stand Up mexicano porque no lo invitaron al after de una boda", "Regrésate papi porque esté potente el asunto ahorita", reaccionaron sus fans.

Horas después, Javier Ibarreche subió un video en su cuenta de TikTok, en el que bromeó sobre los cuestionamientos que sus seguidores le han dejado en redes sociales.

En el clip se le observa recién despertado y luego se queda observando a la pantalla por unos segundos. Al cabo de unos segundos se le escucha decir "¡Ya salió Succession!", en referencia a la serie de HBO Max.

Y aunque el influencer no dijo nada más, de nueva cuenta usuarios de TikTok le sacaron a colación el tema de Richie O’Farrill.

Uno de los internautas le comentó "Urge que digas algo de O’Farrill" e Ibarreche respondió tajantemente: "Sé que una vez fui a Ventaneando, pero no hago ese tipo de contenido jaja".

Sin más explicaciones, el tiktoker experto en cine y televisión continuó con su contenido y sus fans no tardaron en sugerirle series y películas para sus próximos videos.