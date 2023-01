Javier Díaz quedará al frente de la SIDS

Luego de que el titular de la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social, Manolo Jiménez, renunciará a su cargo para buscar la gubernatura en este año, el gobernador del estado, Miguel Ángel Riquelme, anunció que Javier Díaz, será quien se quedé al frente de la dependencia.

Fue el pasado lunes que se dio a conocer que el titular de la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social del Estado, renunció a su cargo, esto con el objetivo de buscar una candidatura y participar en las elecciones a la gubernatura en este año 2023. Por lo anterior, fue ayer que el gobernador, a través de su cuenta de Facebook, reveló que Javier Díaz, titular de la Secretaría de Administración Tributaria en Coahuila, será quien se encargue de dependencia de apoyo social.

"He designado a Javier Días como secretario de Inclusión y Desarrollo Social, quien seguirá llevando nuestra política social de gobierno a cada rincón de Coahuila", escribió en su cuenta personal.

Por otro lado, en relación a este tipo de licencias, indicó que no se han recibido más solicitudes.

Resaltó que las estrategias seguirán en materia de seguridad, de combate a la marginación y pobreza.

Em relación a los programas sociales, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, indicó que no se suspenderán los apoyos y programas sociales del gobierno estatal durante el proceso electoral sino hasta los tiempos que marca la ley. "No se suspende nada, hay períodos donde tienes que omitir la propaganda institucional, los vamos a respetar, hay periodos donde no debe entregar pero son pegados al proceso electoral", comentó.

Detalló que son dos o tres semanas antes del 4 de junio cuando se deben guardar todas las entregas en especie.