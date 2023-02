Javier Correa y el técnico de Puebla se vuelven a enfrentar al salir de los vestidores 

Anoche durante el partido en el estadio Corona, el técnico del Puebla, Eduardo Arce, y el jugador de Santos Laguna, Javier Correa, tuvieron una fuerte discusión que no terminó en el campo.

Mientras el delantero declaraba para los medios de comunicación que se encontraban en la zona mixta, el entrenador salía rumbo al autobús y su encuentro fue inevitable.

“El técnico de Puebla tiene que cerrar un poquito la boca y dedicarse a entrenar a sus jugadores porque es la segunda vez que hace lo mismo, la segunda vez y me gustaría que me dijera de frente todo lo que me gritó, pero como no tiene huevos no me lo va a decir, pero me gustaría escuchar que me lo diga de frente”, declaró Correa, quien después se dirigió hacia Arce que venía caminando.

De acuerdo a las imágenes que muestra TUDN en uno de sus videos, aunque se notaban molestos, los dos tomaron su rumbo y las cosas no pasaron a mayores.

Sin embargo, el auxiliar técnico de La Franja, Matías Córdoba, declaró sobre la expulsión de Eduardo Arce por su enfrentamiento con Correa, que había sido el futbolista de Santos el provocador.

“Era más fácil que el jugador que era cambiado saliera por el costado que le quedaba más cerca en cambio decidió, el árbitro no lo hizo salir por el costado que correspondía, decidió salir por mitad de la cancha y no solo eso, después provocó a nuestro técnico, nos quedamos sin nuestro técnico los últimos minutos. Lo expulsaron sin haber hecho nada porque se vio clarito que el jugador rival fue y lo provocó”, dijo en atención a los medios tras terminar el partido que los Guerreros ganaron tres goles sobre dos.