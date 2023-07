Javier Aguirre dice que mexicanos que juegan en Europa no quieren ir a la Selección

El momento que vive la Selección Mexicana no es el mejor, y nada tiene que ver la derrota en la Copa Oro ante Qatar, sino por los fracasos que viene arrastrando desde la Copa del Mundo 2022.

El Tricolor es blanco de críticas desde el pasado Mundial y Javier Aguirre, actual técnico del Mallorca de España, lanzó un fuerte mensaje sobre la actualidad que vive el equipo nacional, en el que aseguró que algunos jugadores ya no quieren ir al representativo.

"De Europa me han dicho que no quieren ir a la Selección, porque es palo tras palo. Les digo 'tienes que ir hijo, es tu país, no seas ingrato'. Y en la Selección debes tener personalidad", declaró en entrevista para ESPN.

Por otra parte, aseguró que los elementos mexicanos viven momentos de susceptibilidad por las redes sociales y los medios de comunicación.

"Los jugadores están susceptibles a los medios de comunicación, a las redes sociales. En el vestidor están prohibidos los celulares. Los jugadores están así (viendo el celular), al medio tiempo, no. Esto nos está rebasando, el futbolista está muy sensible", agregó el "Vasco", quien aplaude el nombramiento de Jaime Lozano como el nuevo DT del Tri.

El también exfutbolista considera que el jugador mexicano ha perdido la ilusión de representar a su país por todo lo antes mencionado.

"Pasa que están perdiendo, creo, la ilusión por venir a jugar, digo por los europeos. Hablaba con mis jugadores en Monterrey, no digo que vayan nerviosos a la Selección, pero iban inquietos, estaban preocupados porque nos hemos vuelto resultadistas", concluyó el extécnico mundialista con México (2002 y 2010).