Jamie Foxx reaparece y rompe el silencio sobre su estado de salud; 'fui al infierno y volví'

Tras varios meses delicado debido a un presunto derrame cerebral, el actor Jamie Foxx ha ido retomando su vida poco a poco, hace unos días fue visto a bordo de un yate, y ahora, el actor decidió hacer su primera aparición en las redes sociales, donde, a través de un video, rompió el silencio sobre la crisis de salud que enfrentó.

En la grabación, Jamie explicó la razón del por qué hubo tanto hermetismo alrededor de este incidente, y es que él mismo reconoció que no deseaba que el público lo viera en estado crítico y mucho menos que lo recordaran hospitalizado pues confesó que llegó creer que no iba a lograr sobrevivir.

"Sé que muchas personas esperaban saber más, pero no quería que me vieran así. Quiero que me vean riéndome, teniendo un buen rato, contando un chiste, haciendo una película. No quería que me vieran con tubos saliendo de mí y tratando de averiguar si lo iba a lograr", dijo.

Sin dar más detalles de los motivos que lo llevaron a ser hospitalizado el pasado mes de abril, Foxx aseguró que jamás llegó a imaginar que tendría que pasar por algo tan fuerte, pero agradeció al público por todo el amor que recibió: "Fui al infierno y volví, mi recuperación tuvo complicaciones, pero estoy de regreso", agregó.

Confesó, además que le debe la vida a su hermana y a su hija, Corinne Foxx, ya que sin ellas, probablemente no estaría contando lo que pasó y desmintió los rumores que apuntaban que se había quedado ciego o paralizado: "soy capaz de trabajar... quiero decir que amo a todo el mundo y estoy agradecido por todo el amor que recibí", finalizó.

Fue en abril de este 2023 cuando las alarmas sobre la slaud del protagonista de "Django" se encendieron, pues se dio a conocer que había sido hospitalizado de emergencia, aunque las razones no fueron reveladas.

El hermetismo respecto a la salud del actor hizo que las especulaciones comenzaran a circular, se manejaron las versiones de que había sufrido un derrame cerebral que lo había dejado paralizado; a pesar de ello, a mediados de mayo su hija puso fin a los rumores al informar que Foxx había sido dado de alta y se encontraba en recuperación:

"Actualización de la familia: Estamos tristes por ver lo que los medios han 'desatado'. Mi padre salió del hospital hace semanas, se está recuperando", explicó en una publicación de Instagram.