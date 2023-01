James Gunn anuncia los 10 primeros proyectos de su reinicio para DC Universe

Después de varios meses desde que James Gunn y Peter Safran tomaron las riendas de DC Studios para Warner Bros. Discovery, los dos codirectores de la empresa, han anunciado los 10 títulos de cine y televisión con los que presentarán al DC Universe reiniciado.

De acuerdo al portal de Variety, el lunes Gunn y Safran se reunieron con la prensa para presentar a lo que denominaron como la primera parte del Capítulo 1 del DC Universe, a la que llamarán "Dioses y Mounstruos".

La fuente señala que los proyectos abarcarán una gama amplía de personajes.

El nuevo DC Studios tendrá proyectos con personajes conocidos como Batman y Superman, en donde se incluye la ya previamente anunciada cinta escrita por James Gunn sobre Kal-El, la cual llevará por nombre Superman: Legacy.

También están planeadas una película sobre Batman y Robin, una serie precuela de Wonder Woman y una serie de misterio sobre Green Lantern.

Por otro lado, habrá títulos con personajes menos populares como Booster Gold y Swamp Thing, según señala Variety.

Al parecer, esta reestructuración "representa una visión más sólida para el futuro de DC en el entretenimiento con guion desde el primer intento de Warner para construir un universo para rivalizar con el de Marvel Studios", señala la fuente.

Además, hay proyectos confirmados que quedan fuera del Universo DC principal, en donde se incluyen las cintas The Batman Part II con Robert Pattinson, dirigida por Matt Reeves; así como Joker: Folie á Deux de Todd Phillips, que contará con las actuaciones de Joaquin Phoenix y Lady Gaga.

Variety resalta que el proyecto de reestructuración de DC se encuentra en sus primeras etapas, por lo que todavía no se han decidido a que directores contratarán para las próximas películas y series, así como tampoco se han confirmado actores.

En tanto, tampoco están descartados actores que ya han prestado su talento para dar vida a superhéroes icónicos de DC. James Gunn y Peter Safran le dejan la puerta abierta a Jason Momoa, Ezra Miller, Gal Gadot y Zachary Levy para futuros proyectos. Lo que es un hecho es que Henry Cavill no regresará como Superman. Pero todo apunta a que es definitivo que habrá nuevos actores para los roles protagónicos.

Quien sí parece regresar es Viola Davis, puesto que tendrá su propia serie en HBO Max como Amanda Waller, en la serie Waller, del personaje que apareció en Suicide Squad de 2016.

Por último, Safran y Gunn tienen planeado lanzar dos películas y dos series de televisión por año. Aunque ninguno de los proyectos entrará en producción hasta que se terminen los guiones.

Con la lista revelada, Variety señala que las historias del Universo DC podrían extenderse hasta el 2027, ya que hasta el momento los únicos lanzamientos que tienen fecha de estreno con Superman: Legacy y The Bartman Part II.

ESTAS SON LAS PELÍCULAS QUE ESTRENARÁ DC STUDIOS:

"Superman: Legacy", planeada para estrenarse el 11 de julio de 2025, con la que se dará el comienzo al Universo DC. Aunque no será una historia de origen.

"The Authoroty", una película sobre un grupo de superhumanos salidos de los comics de Wildstorm.

"The Brave and the Bold", aquí se presentará la versión de Batman del DCU, ya que será aparte del presentado por Robert Pattinson en The Batman. La cinta introducirá a la "Batifamilia", en donde veremos al Robin de Damian Wayne.

"Supergirl: Woman of Tomorrow", estará basada en los comics del mismo nombre publicados entre 2021 y 2022. En donde presentarán una nueva versión de Kara Zor-El, la primera de Superman.

"Swamp Thing", luego de la serie de HBO que terminó cancelada, el personaje regresará en formato de película, a la que Gunn clasificó como "aterradora".

LOS PROYECTOS PARA TELEVISIÓN:

"Creature Commandos", será una serie animada para HBO Max, y ya se encuentra en producción. Presentará a Amanda Waller creando un grupo de operaciones encubiertas con prisioneros monstruosos.

"Waller", serie protagonizada por Viola Davis en donde regresa como Amanda Waller, llegará a HBO Max antes que Superman: Legacy.

"Lanters", el regreso de Green Lantern al live action, en una serie con formato de misterio, a lo que describieron estar en la línea de True Detective.

"Paradise Lost", esta serie, según dijo Safran, estará desarrollada en la Isla de Themyscira antes del nacimiento de Diana Prince (Wonder Woman). La describieron como al estilo de Game of Thrones.

"Booster Gold", una serie que tendrá un tono cómico, algo muy distinto a lo que se ha visto en DC.