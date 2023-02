Jalen Hurts, el chico obsesionado con conectar con la mentalidad de Tom Brady

Jalen Hurts, quarterback de los Eagles que jugarán el Super Bowl LVII ante los Chiefs, está obsesionado con conectar con una mentalidad como la que llevó a Tom Brady a mantenerse en la elite por más de dos décadas.

"Él es tan bueno porque es muy consistente. Fue capaz de mantenerse durante mucho tiempo y la consistencia genera elite. Estoy obsesionado con dar esos pasos", opinó el pasador de 24 años sobre el considerado mejor jugador de la historia recién retirado.

Jalen Hurts es un chico de alma vieja.

Es admirador de Anita Baker, cantante estadounidense de soul, quien por petición de Hurts cantó el himno de Estados Unidos antes del juego por el título de la Conferencia Nacional (NFC) el pasado 29 de enero en el que los Eagles vencieron 31-7 a los 49ers.

"Anita tiene una voz hermosa. Siempre me lleva a conectar con el estado de ánimo correcto, a establecer el tono ideal", afirmó Jalen luego de clasificar a su equipo al Super Bowl LVII del próximo 12 de febrero en el State Farm Stadium en Glendale, Arizona.

El nativo de Houston, Texas, jugará su primer partido por el título de la NFL en su segunda campaña como titular con Eagles.

En su primer año como quarterback principal derrumbó la confianza que medios y aficionados le tenían; ofreció una de las peores actuaciones de su carrera en la ronda de comodines de la campaña anterior ante los Buccaneers de Tom Brady.

Doce meses después el exestrella de la Universidad de Oklahoma regresó a los Eagles a los playoffs; los llevó al título de la NFC y los liderará en el Super Bowl.

Hurts fijó sus sentidos en Brady y en la voz de Anita Baker.

El pasador confesó que antes de salir al campo en cada partido se deja llevar por el canto de la nacida en Toledo, Ohio.

"Everybody wants to be a winner (todos quieren ser ganadores), and take their place at the top (y tomar su lugar en la parte superior), everyone wants their name up in lights (todos quieren su nombre en las luces)", reza "Sometimes" (Algunas veces) canción que interpreta Baker y motiva a Hurts.

El seleccionado al Pro Bowl en esta campaña tuvo números que lo tienen, junto a Patrick Mahomes de Chiefs, como aspirante al premio de Jugador Más Valioso (MVP) de la temporada 2022.

Hurts pasó para 3.701 yardas y 22 anotaciones; además sumó 760 yardas por tierra y 13 touchdowns por acarreo.

A sus 24 años puede dar el primer paso del camino andado por Brady, quien con esa misma edad obtuvo su primer anillo de campeón. Todo está en seguir la letra de la canción de Anita.

"Sometimes you win, sometimes you lose (a veces ganas, a veces pierdes), sometimes you want to cry (a veces quieres llorar). Hold on a little longer, try to be a little stronger (aguanta un poco más, intenta ser un poco más fuerte), and you can win (y puedes ganar)", canción que retumbará en la cabeza de Jalen antes del gran partido.