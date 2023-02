Jake Paul y Tommy Fury están listos para pelear este domingo

Después de varios intentos, el choque globalmente esperado Jake Paul vs. Tommy Fury, anunciado como “The Truth”, finalmente se llevará a cabo este domingo en Arabia Saudita.

Ambos contendientes asistieron a la conferencia de prensa final antes de su pelea y con gran animosidad dejaron todo listo para un espectáculo de boxeo muy especial.

El Consejo Mundial de Boxeo (WBC, por sus siglas en inglés), ha creado la correa “Diriyah” para reconocer la importancia de esta velada en la escena del boxeo a medida que esta pelea continúa apoyando el crecimiento de este deporte al traer una nueva audiencia.

“Hemos traído a este tipo. Lo hemos estudiado. Él comete muchos errores. Es genial en la ofensiva. Tiene golpeo. Muchos combos. Velocidad. Buen juego de pies. Buen movimiento. Es un buen boxeador, pero no es un gran boxeador. Su falta de defensa y falta de movimiento de cabeza se expondrán el domingo", dijo Jake Paul.

“Siempre tomo en serio cada pelea. He peleado contra los campeones de UFC. Tyron Woodley estaba ganando el Campeonato UFC cuando yo estaba en Disney Channel. Entonces, cuando Tommy dice que ha estado haciendo esto toda su vida, nada de eso significa nada para mí. Siempre he entrenado más duro y más duro que todos mis oponentes. Y lo quiero más. Tengo más de un por qué. Tengo un propósito más. Soy el objetivo final de Tommy. Esta es la mayor oportunidad de su vida. Nunca ha estado en un escenario como este. Nunca ha obtenido un día de pago como este", añadió Paul.

“Anderson Silva es uno de los mejores de la historia. Entonces, para entrar allí y superarlo y ponerlo en el lienzo; para mí, esto es una caminata”.

“Estoy muy emocionado por esta pelea porque finalmente puedo silenciar a los críticos que han dicho: Para un boxeador profesional, debes pelear contra alguien de tu edad. Estoy de acuerdo. No he demostrado eso. Pero es por eso que esta pelea es tan grande. Por eso estoy tan emocionado. Es por eso que le he dado a este tipo múltiples oportunidades. Y realmente parecía que la única vez que quería entrar en el ring es cuando aumenté la cantidad de dinero. Entonces, afortunadamente, él está aquí ahora”, concluyó Jake.

Por su parte, Tommy Fury expresó: “Estoy en el boxeo y tengo los objetivos de convertirme en un campeón mundial. Entonces, si voy a hacer eso, no puedo esquivar a personas como Jake Paul. Las dos primeras peleas no ocurrieron debido a que estaba fuera de mis manos por completo. En la primera pelea, tuve una costilla rota y los médicos me aconsejaron que no peleara. En la segunda pelea, fui al aeropuerto con mi equipo completo y estábamos listos para comenzar, y nos negaron el acceso a los Estados Unidos”.