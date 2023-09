Jaime Pámanes, fanático de hueso colorado de Unión Laguna

Muchas veces se ha dicho que el beisbol es para disfrutarse, para hacer amigos, pasarla bien y crear comunidad, algo que sin duda, refleja en cada juego en el estadio de la Revolución, el joven Jaime Pámanes Cisneros, un personaje infaltable en cada juego del Unión Laguna.

De 39 años de edad, "El Gordo", como lo llaman cariñosamente, está puntual en cada juego que se realiza en el inmueble de la avenida Juárez, se le puede encontrar en el mismo asiento y con la misma alegría, coreando el nombre de los jugadores, bailando, sonriendo. Jaime vive con condición de Síndrome Down, una capacidad que en lo único que lo hace diferente, es en convertirse en el aficionado más animado de todo el estadio, pues una vez que se canta el "Playball", nada puede detener su euforia por el equipo Guinda.

"Mis jugadores favoritos son "El Conejo" Robles y Jonathan Villar, tengo una playera del "Conejo" y siempre aplaudo cuando va a batear, tengo fotos con casi todos los jugadores y siempre me tratan muy bien", contó Jaime en entrevista para El Siglo, mientras estaba sentado en su lugar de siempre, acompañado por sus primas, Sara y Cristina.

El carisma de Jaime se refleja al máximo, cada vez que baila, aparece frecuentemente en la pantalla del estadio y en su sonrisa se refleja el gusto por el juego. "He hecho buenos amigos aquí en el estadio, me siento cerca de los Enmascarados y siempre me acompañan en las porras, también soy amigo de Alexa, una niña que es muy aficionada, en el estadio me siento como en mi casa", confesó.

Al igual que miles de laguneros, Jaime tiene fe en que los Algodoneros se coronarán campeones de la Zona Norte y contó cómo va a festejar si llega a pasar eso: "Voy a bailar, a celebrar con todo, gritando, acompañando al equipo, no sé si hasta puedo llorar de la emoción". Finalmente, Jaime envió un mensaje a sus jugadores predilectos: "Al 'Conejo' deseo que le siga yendo muy bien, que pegue muchos hits en los juegos que vienen, a Villar que siga jugando así de bien, que nos lleve al campeonato", finalizó "El Gordo" como siempre, con una sonrisa en su rostro.