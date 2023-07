Jade Display: 20 años 'Innovando para ti'

Actualmente, Jade cuenta con la comercialización de seis pantallas fijas, una pantalla móvil, un puente peatonal, más de 100 caras en parabuses en la ciudad de Torreón y más de 300 en espectaculares.

Dos décadas escriben la historia de Jade Display, la empresa lagunera de publicidad exterior por excelencia. Regida por la sed del crecimiento, se convirtió en pionera de la innovación en su materia al ofrecer servicios de alta calidad para agencias publicitarias, empresas e instituciones de todo tipo.

“Vanguardista, confiable e innovadora”, fueron éstas las palabras de su gerente en entrevista con El Siglo de Torreón para describir a Jade, empresa líder conducida bajo los conceptos de dinamismo y confiabilidad. Se trata de una empresa de medios 100 por ciento lagunera con enfoque en la relación directa, es decir, sin intermediarios.

Después de 20 años de experiencia, su amplia presencia en la región impera en el área del Out Of Home (OOH), catalogándose como el gigante publicitario. Es así como se le hace justicia al significado del color que le da identidad. El renacimiento y la durabilidad, característicos del verde jade en la cultura maya, se ven reflejados en la permanencia, renovación e innovación de la empresa.

PIONERA EN CALIDAD Y VANGUARDIA

Su origen se remonta al 2002, año en el que la imagen que le dio vida al gigante publicitario tomó lugar en la mente y se plasmó en papel. Sin embargo, fue hasta julio de 2003 cuando se encendió la primera pantalla electrónica publicitaria en La Laguna situada en el bulevar Diagonal Reforma y calle Juárez. En ese momento, Jade Display marcó una pauta publicitaria al convertirse en la primera empresa de la región en ofrecer este servicio.

Actualmente, Jade cuenta con la comercialización de seis pantallas fijas, una pantalla móvil, un puente peatonal, más de 100 caras en parabuses en la ciudad de Torreón y más de 300 en espectaculares.

Jade es una empresa lagunera especializada en el campo de la publicidad Out Of Home (OOH). Se concentra en la forma creativa de llamar la atención del consumidor y generar presencia no solo en las calles de Torreón, sino en Durango, Gómez Palacio y en cada rincón de Coahuila. A través de sus carteleras, espectaculares, puentes peatonales, parabuses, publipantallas electrónicas y móviles, ha contribuido y generado el posicionamiento de importantes marcas locales y nacionales.

Actualmente, Jade cuenta con la comercialización de seis pantallas fijas, una pantalla móvil, un puente peatonal, más de 100 caras en parabuses en la ciudad de Torreón y más de 300 en espectaculares. El equipo y estructuras de alta calidad vuelven a sus servicios ideales para cualquier tipo de campaña. En suma, poseen servicios extra como rotulación e instalación de lonas y brindan paquetes especializados de acuerdo a las necesidades de cada cliente.

Asimismo, con el objetivo de promover el hábito de la lectura en niñas y niños de educación básica, lanzó el primer periódico infantil en México llamado Mi súper diario. Su formato ganó el Premio de Plata a la Excelencia, conocido como el World Young Reader Prize, en el concurso internacional WAN IFRA 2015. De esta manera Jade Display desarrolla proyectos editoriales tanto impresos como digitales con cobertura en la zona centro y norte de Coahuila. Ventaja que la posiciona por sobre sus competidores.

FILOSOFÍA Y COMPROMISO

El corazón de Jade Display es la familia de más de 70 colaboradores especializados que la conforman. Se rigen por valores como la honestidad, profesionalismo y una esmerada atención al cliente. Hacen de la innovación una vía de crecimiento continuo, lo que se convierte en el punto clave que funge como soporte de su principal fortaleza: permanecer a la vanguardia.

Actualmente, Jade cuenta con la comercialización de seis pantallas fijas, una pantalla móvil, un puente peatonal, más de 100 caras en parabuses en la ciudad de Torreón y más de 300 en espectaculares.

“Es un orgullo sentirme parte de la empresa, una satisfacción el sentirnos vigentes y en crecimiento, voltear la vista atrás y ver todo lo que hemos logrado. Nos compromete a seguirlo haciendo de la mejor manera posible, siempre en busca de la excelencia”, indicó la administrativa.

Con la mira hacia el futuro, la era digital no es impedimento y Jade lo utiliza como herramienta para su constante evolución. Es por ello que se prevén novedades que conllevarán mejores beneficios para sus clientes y la comunidad.

Actualmente, Jade cuenta con la comercialización de seis pantallas fijas, una pantalla móvil, un puente peatonal, más de 100 caras en parabuses en la ciudad de Torreón y más de 300 en espectaculares.

Jade Display se ubica C. Rodríguez 20 Nte. Col. Centro en Torreón, Coah.. Su teléfono es 8717128550. Empresa orgullosamente Coahuilense. Además, cuenta con una página especializada para una mejor calidad en atención al cliente. Se le encuentra como jadedisplay.com y tiene presencia como Jade Display en Facebook y @jadedisplay en Instagram.

A DETALLE

Jade Display cuenta con los siguientes servicios:

Pantallas electrónicas: las publipantallas de Jade Display se ubican en cruceros estratégicos con flujos vehiculares desde 3 mil hasta 8 mil autos por hora y están encendidas de 7:30 a.m. a 11:00 p.m. de lunes a domingo.

Parabuses: exhibidos en bulevar Revolución, zona centro, así como bulevar Independencia, Periférico y carretera Torreón San Pedro.

Pantalla móvil: cinco por tres metros para activaciones de marca, evento o perifoneo VIP.

Puente peatonal (UVM): espectacular de 33 por tres metros, rodeado de universidades y colegios. Se ubica cerca de Senderos con más de mil casas en el sector.

Espectaculares: para promocionar marcas, eventos o servicios en unipolares y carteleras en Durango y alrededor de todo Coahuila.

Proyectos editoriales, tanto impresos como digitales.