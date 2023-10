Jada Pinkett Smith revela que Chris Rock la invitó a salir en medio de rumores de divorcio con Will Smith

Aunque el nombre de Chris Rock se ha asociado principalmente con la tremenda bofetada que recibió de Will Smith en los Premios Oscar 2022, tras una broma sobre la alopecia de Jada Pinkett Smith, al parecer existe otra historia que involucra a estos tres protagonistas.

Durante una entrevista con NBC News, Jada contó que ella y el protagonista de "Siete almas" llevan más de siete años llevando vidas separadas, pese a que no han formalizado su divorcio. Esto es sorprendente, considerando que para la industria estadounidense eran un referente de compañerismo y lealtad como pareja.

La primicia es un adelanto de su próximo libro de memorias, titulado Worthy, que será publicado el 17 de octubre. Sin embargo, además de esta confesión, surgió la revelación de que en el pasado, durante los rumores de una etapa de problemas matrimoniales con Smith, Rock la invitó a salir.

Jada externó: "Chris pensó que nos íbamos a divorciar, así que me llamó y básicamente me dijo: 'Me encantaría invitarte a salir'''. Su reacción ante esta propuesta fue de sorpresa, ya que Chris estaba convencido de que el divorcio era inminente.

"Yo estaba como, '¿Qué quieres decir?' Él me dijo: 'Bueno, ¿Will y tú no se van a divorciar?' Yo estaba como, 'No. Chris, esos son solo rumores'. Estaba consternado", agregó.

Tras esta confusión, Chris Rock, quien fue el anfitrión de la 94.ª edición de los Óscar, ofreció una disculpa a Jada. Aparentemente, no intentó convencerla de salir en ningún momento posterior.

Jada Pinkett y Will Smith, juntos, pero ya no como pareja.

Pinkett Smith, de 52 años, y Smith, de 55, están casados desde 1997 y aunque no han dado el paso de divorciarse legalmente, llevan desde 2016 haciendo "vidas completamente separadas".

Pese a ello, durante todos estos años han seguido manteniendo la imagen pública de ser una pareja y han acudido juntos como tal a decenas de actos públicos, entre ellos a la ceremonia de los premios Oscar de la Academia de Hollywood de 2022, un suceso que hizo que el ganador del Oscar, aquella misma noche, fuera vetado durante 10 años de todo acto organizado por la Academia del cine de Hollywood.

La charla con NBC News, que se emitirá por completo el próximo día 13, fue realizada en la ciudad de Baltimore, en la que reside Pinkett Smith, ya que es su ciudad natal.

Según la actriz confiesa a la periodista Hoda Kotb, durante la entrevista, su matrimonio se fracturó debido a "muchas cosas": "Creo que cuando llegamos a 2016, ambos estábamos agotados de intentarlo", afirma la actriz, que tiene dos hijos con el actor.

"Creo que ambos todavía estábamos atrapados en nuestra fantasía, de lo que pensábamos que debería ser la otra persona", añade.

Sin embargo, a día de hoy ambos todavía no se han sentido preparados para divorciarse formalmente, cuenta, ya que un día hizo la promesa de no hacerlo y todavía no ha podido romperla.