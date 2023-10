'Israel va con todo', dice mexicana que vive la angustia ante los ataques de Hamás

La yucateca Priscila Naftali, de 36 años, está en México, pero sus amigos, conocidos y también los familiares de su esposo están en Israel. Dice a EL UNIVERSAL que actualmente está en Mérida, pero "a todos los esposos de mis amigas los mandaron a llamar para ir a la guerra. Israel ya declaró que es guerra y van con todo".

La mexicana, quien salió hace un mes de Israel, afirma que "gracias a Dios no estamos ahí, pero sí estamos preocupados por nuestra familia y amigos".

Añade a este medio que "no hemos dormido, estamos viendo las noticias, es algo que jamás había pasado, estamos preocupados". Detalla que hay "muchos israelís secuestrados". Incluso, "entraron los (aviones) aire tierra".

ATAQUE A ISRAEL EN "DÍA FESTIVO

Remarca que "fue toda una sorpresa porque están en días festivos judíos, además, era Shabat; en la mañana (en México), todos estaban dormidos".

Declara que "los terroristas están por todas partes, es peligroso salir, cancelaron los trabajos y escuelas nadie sale de sus casas".

Agrega que "también hubo una fiesta en el sur. Como es día festivo por la Simjá Torá todos están de días de vacaciones y todo, entonces estaban todos en la fiesta, en el desierto, tipo Di Jei (...) y había como 3 mil personas en la fiesta y los terroristas llegaron y empezaron a disparar.

"Hay videos en los que la gente corre por todas partes y (...) una pareja de novio y novia (...) son secuestrados (...) subieron el video de ella que la tienen de rehén (...) todo pasó en la madrugada de hoy".

La joven mexicana agrega que "estoy al tanto de todo lo que está pasando (...) (hay) gente muerta ya van más de 100 personas y más de mil hospitalizados".

"ES ALGO QUE NO HABÍA PASADO ANTES"

Remarca que no volvieron a México "por lo de las guerras. De pronto sí tiran bombas y todo, pero no era algo como esto. Venimos porque nació mi bebecito y mi familia lo quería conocer (...) entonces queríamos venir a México para visitar a la familia y nos quedamos una temporada.

"Nos venimos a vivir unos meses para disfrutar y todo, y ahorita pasó esto, fue coincidencia, pero realmente no nos fuimos por eso (las guerras). Venimos para visitar a la familia y nos íbamos a quedar una temporada".

Sobre los familiares de su esposo, menciona que "hablé con mi suegra en la mañana y normalmente ellos son como que muy tranquilos, de: 'ah, no pasa nada. Todo va a estar bien'. Como que muy confiados en la seguridad de Israel, pero hoy que hablé con ella sí me dijo que estaba muy preocupada, muy asustada. Es algo que no había pasado antes.

"Mi esposo no durmió toda la noche viendo las noticias y me dijo que vio videos horribles en Telegram de todo lo que estaba pasando. Estamos en los grupos de la familia y en ese aspecto puedes hablar con la gente".