Irreconocibles Chivas golean al Atlas en clásico

icardo Marín celebró un doblete con el que las Chivas golearon ayer 4-1 al Atlas, para poner fin a una semana tensa y a una racha sin victorias de seis partidos en el Apertura 2023.

Fernando Beltrán puso al frente al "Rebaño sagrado" con un disparo desde la media luna a los nueve minutos.

La igualdad momentánea llegó al borde del descanso, con un soberbio disparo lejano de Aldo Rocha, que se metió en un ángulo a los 44 minutos.

Marín volvió a dar la ventaja con un remate de cabeza picado a los 63', tras un gran centro al área por parte de Víctor Guzmán.

Marín logró su segundo tanto a los 84' después de recibir un largo pase y conducir el esférico en el campo rival antes de sentenciar con un disparo abajo.

Roberto Alvarado cerró la cuenta en el tercero de los minutos de la compensación con el cobro de un tiro penal.

Chivas festejó un triunfo por primera ocasión desde el 23 de agosto, cuando venció a Tijuana 1-0. Después de eso tuvo cuatro derrotas y dos empates hasta antes de este partido.

La victoria en el clásico tapatío impulsa al "Rebaño Sagrado" a la quinta posición con 18 unidades. Los Rojinegros son novenos con 15.

Esta victoria se da después de una semana convulsa para los rojiblancos luego de que Alexis Vega, Cristian Calderón y Raúl Martínez fueron separados del primer equipo debido a actos de indisciplina.

Poco después surgieron versiones de que el estratega Veljko Paunovic dejaría a las Chivas para asumir la posición al frente del Almería de la Liga española, algo que negó tras el encuentro de ayer.

PAUNOVIC NIEGA SALIDA

"Desde el primer día dije que quiero estar aquí mucho tiempo y quiero ganar aquí, no he hecho nada mal, ni puedo responder a lo que se escribe, yo a muerte con ustedes y voy a darlo todo hasta que me quieran aquí, sinceramente, y eso depende del rendimiento del equipo y la unión que hemos logrado tener hoy", dijo en conferencia de prensa.

Sobre el castigo de los jugadores afirmó: "El que quiere ser perdonado tiene que poner de su parte, tomar el primer paso. Un perdón no se pide y no se da, se gana; también los hechos son importantes, pero es un asunto que más adelante se tratará".