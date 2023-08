¿Irás a ver a Taylor Swift en México? Esto es todo lo que tienes que saber

Por primera vez Taylor Swift llegará a México los próximos jueves, viernes, sábado y domingo para ofrecer a sus fans cuatro conciertos en el Foro Sol. Si eres uno de los afortunados que asistirá a cualquiera de estas fechas, esto es todo lo que tienes saber para disfrutar al máximo cada momento, y conocer el contexto de cada decisión que la artista ha tomado en la producción de sus shows.

Y es que, ni el título de su gira The eras tour, lleva ese nombre por casualidad, sino que es un recorrido a toda su trayectoria, desde sus inicios, los momentos de gloria y las etapas más difíciles que ha atravesado como artistas y como persona; además de sus más grandes éxitos.

De lo primero que hay que hablar es de la producción y la escenografía, pues la estadounidense no sólo se esmera en sus videos

discos, su tour es uno de los ambiciosos y originales. Tan solo el escenario consta de tres distintas estaciones divididas por pantallas de enormes dimensiones, además de paneles de luces led en donde se proyectarán diferentes imágenes. Un poco más adelante, se conecta una pasarela de rombo que puede elevarse en plataformas de distintos tamaños y finalmente una plataforma con la figura de una T, la acerca a todos sus fans.

Pero si el escenario es espectacular, el show de la intérprete también está pensado para ser un inolvidable. Desde el inicio y hasta el último minuto hará grandes sorpresas y detalles con los que los asistentes podrán diferenciar cada una de las "eras", como los instrumentos, vestuario, coreografías y micrófonos, porque sí habrá varios.

Teniendo en cuenta que The eras tour es un viaje musical, los fans deben estar conscientes de que el repertorio está muy bien pensado y abarca poco más de 40 canciones, por lo que el concierto podría extenderse por más de dos horas.

Como es una gira completamente armada por y para el público, no ha habido lugar para la improvisación y aunque puede haber algunos pequeños cambios el setlist incluye temas como "Miss americana and the heartbreak prince", con el que daría inicio al show, hasta "You Belong with me", "Blank Space" o "Shake it off", que ya son todo un himno.

Este es el setlist completo:

"Miss Americana and the Heartbreak Prince2

"Cruel Summer"

"The Man"

"You Need to Calm Down"

"Lover"

"The Archer"

"Fearless"

"You Belong With Me"

"Love Story"

"'Tis the damn season"

"No body, no crime"

"Willow"

"Marjorie"

"Champagne problems"

"Tolerate it"

"...Ready for It?"

"Delicate"

"Don't Blame Me"

"Look What You Made Me Do"

"Enchanted"

"Long Live"

"We Are Never Ever Getting Back Together"

"I Knew You Were Trouble"

"Nothing New"

"All Too Well"

"Seven"

"The 1"

"Betty"

"The last great american dynasty"

"August"

"Illicit affairs"

"My tears ricochet"

"Cardigan"

"Style"

"Blank Space"

"Shake It Off"

"Wildest Dreams"

"Bad Blood"

"Lavender Haze"

"Anti?Hero"

"Midnight Rain"

"Vigilante Shit"

"Bejeweled"

"Mastermind"

"Karma".