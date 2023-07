Invitan a mujeres a realizarse pruebas en mastógrafos móviles de Saltillo

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila intensificará este mes la realización de mastografías en la región Sureste, razón por la cual invita a las mujeres mayores de 40 años a solicitar una cita y participar en las jornadas intensivas que se desarrollarán en algunas clínicas de Saltillo.

El enfermero en Salud Pública, licenciado Jesús Armando Seca Rivas, informó que estas acciones se llevarán a cabo los días 11 y 26 en la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 82; el martes 25 en la UMF No. 73 y adicionalmente, en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 2 el día sábado 22.

Exhortó a solicitar informes sobre disponibilidad en la coordinación médica de las clínicas mencionadas, así como los requisitos necesarios para ser beneficiarias de estos servicios, entre los cuales precisó el de ser derechohabiente del IMSS.

Recordó que el diagnóstico oportuno del cáncer de mama permite una mayor sobrevida con tratamiento corto y menos invasivo, además, dijo, la ventaja de participar en este tipo de acciones es que en una sola cita se puede obtener el diagnóstico de cualquiera de las patologías que se presentan en la glándula mamaria, no únicamente el de cáncer.