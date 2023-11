Invitan a Juguetón Laguna 2023 que tendrá como sede el Parque Victoria de Lerdo

El Gobierno Estatal, a través de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED) unidad Lerdo, invita a que los duranguenses de la región se unan al Juguetón Laguna 2023, que se llevará a cabo el próximo viernes 24 de noviembre a partir de las 9:00 horas en el Parque Victoria de Lerdo.

El subsecretario General de Gobierno, Raúl Meraz Ramírez, destacó que esta actividad se realiza año con año por instrucciones del gobernador Esteban Villegas y su esposa Marisol Rosso, con la finalidad de recaudar más de 45 mil juguetes en la región laguna, para llevar alegría y sonrisas a todos los niños duranguenses.

Este año, la sede será el domo de la cancha del Parque Victoria de Lerdo y el arranque está previsto para las 9:00 horas, para concluir a las 16:00 horas, tiempo en que se recibirán los juguetes que se quieran donar.

“Durante toda la jornada se presentarán espectáculos artísticos por parte de todas las escuelas, universidades e instituciones de educación media superior y secundarias; y se entregarán los juguetes que como Gabinete Laguna hemos recabado”, explicó el subsecretario.

Por ello, esta mañana se reunieron en las instalaciones de la UJED, el subsecretario de Gobierno en La Laguna, Raúl Meraz Ramírez; Ana Cecilia Monárrez Mena, subsecretaria del Sistema para el Desarrollo Integran de la Familia (DIF) Laguna, representantes de la subsecretaría de Educación y de las instituciones educativas participantes para definir la “Será una fiesta como cada año con mucho corazón en la que podremos hacer nuestra aportación y poner nuestro granito de arena para llevar sonrisas y alegría a los niños de la región Laguna”, destacó Meraz.

Con el propósito de que los niños dejen volar su imaginación se solicita a la ciudadanía llevar regalos que no necesiten pilas para su funcionamiento, no juguetes bélicos, no hula hula, no pelotas de plástico y no juguetes pequeños.

Por último, hizo un llamado a toda la ciudadanía para que se una y deje salir el lado más humano de su corazón para solidarizarse con la niñez; agregó que, en el mes de diciembre, los juguetes que se recauden serán entregados por el gobernador en todos los rincones de la entidad, acompañados de un bolo a cada pequeño.