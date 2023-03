Invitan a clase de yoga restaurativa de ciática este domingo 5 de marzo

Roberto Andrés Castillo Torres, instructor certificado por la Asociación Internacional de Yoga Yoguismo, impartirá este domingo 5 de marzo una clase de Yoga restaurativa en las instalaciones del Gimnasio Alamedas, a partir de las 9:30 horas bajo el auspicio del Instituo Municipal del Deporte Torreón.

GRATUITA

Lo anterior fue informado por el reconocido instructor, quien agregó que la clase tendrá una duración de hora y media, aproximadamente, aunque podría prolongarse en caso de que los asistentes así lo requieran o tengan dudas que necesiten ser aclaradas. La invitación está abierta al público y no tiene costo alguno, tan sólo deberán llevar un tapete o en su defecto una toalla.

"Será una clase enfocada al tema de la ciática, trastorno nervioso que causa dolor en la parte baja de la espalda y va a las piernas. Su nombre proviene del nervio ciático", precisó el reconocido instructor. Enseguida, dijo que los asistentes harán una secuencia de posturas de yoga para prevenir o aliviar padecimientos de ciática dentro del nivel restaurativo terapéutico.

Las posturas a realizar estarán enfocadas principalmente a la zona lumbar, sin que ello cause algún dolor. Son secuencias de posturas en orden que van a llevar a un estado para sentir liberada la espalda baja y las piernas. La invitación está abierta a quien desee asistir a esta clase de yoga restaurativa, en la que no existen barreras de género, edad e incluso no importa si no cuentan con experiencia previa.