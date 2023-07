Investigan presunta negligencia en IMSS de Yucatán; feto fallecido quedó en cuerpo de mujer por 4 días

El doctor Jhonatan N, director del IMSS de Umán, Yucatán, enfrentará una investigación por presunta negligencia médica debido a un trágico incidente en el que se dejó el cuerpo de un menor dentro de su madre durante cuatro días después de su fallecimiento.

Los hechos ocurrieron a partir del pasado jueves 20 del presente mes, cuando la señora Bitelia A.C., de 30 años de edad, llegó al hospital de Umán acompañada de su esposo Wilberth R.

La mujer presentaba fuertes dolores en el estómago debido a su embarazo. Tras ser atendida, se le informó que su bebé había fallecido dentro de ella, aparentemente debido a que el cordón umbilical se había atorado en el cuello del feto. Los médicos indicaron que debía permanecer en cama hasta que el bebé saliera de manera natural, según el relato de la víctima.

Sin embargo, con el paso de las horas, la mujer presentó fiebre y posteriormente desarrolló una infección.

Los familiares solicitaron una intervención quirúrgica para extraer el cuerpo del bebé, pero el director del IMSS de Umán, el doctor Jhonatan N, se negó y prohibió el ingreso de los familiares al hospital, según el testimonio.

Ante esta situación, Wilberth R. decidió presentar una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por negligencia médica y para responsabilizar al doctor del estado de salud de su esposa.

La Fiscalía, bajo la averiguación previa UNATD/104/2023, asistió al Instituto de Salud el domingo cerca de las 11 de la mañana para entrevistarse con el doctor y solicitar el cuerpo del infante, pero este se negó a entregarlo.

Fue hasta la llegada de un médico legista de la FGE, quien certificó el estado de salud de la mujer, que se solicitó una cesárea para extraer el cuerpo del bebé.

La Fiscalía recibió el cuerpo y trasladó el cadáver a los servicios forenses para realizar la autopsia y determinar las verdaderas causas del fallecimiento del menor.

La mujer permanecerá bajo vigilancia durante la noche y parte del día debido a la infección y anemia que presentó.

Postura del IMSS

Respecto a la atención brindada a paciente femenina en el Hospital General de Subzona (HGSZ) No. 46, en Umán, Yucatán, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que el pasado 20 de julio, la derechohabiente acudió al área de Urgencias del HGSZ No. 46 al no percibir movimientos fetales propios de su embarazo.

"De manera inmediata el médico procedió a realizar estudios de ultrasonido, que lamentablemente confirmaron la ausencia de frecuencia cardiaca en el producto, situación que le fue informada desde ese momento".

"Posteriormente, la paciente fue ingresada a hospitalización de Gineco-Obstetricia, en donde fue atendida de manera oportuna en apego a las Guías de Práctica Clínica para estos casos, que privilegian el bienestar y salud materna", dice el IMSS al ser consultado por EL UNIVERSAL.

"Conforme a su evolución y falta de respuesta al tratamiento, el día 23 de julio se determinó un procedimiento quirúrgico con el objetivo de brindarle la intervención terapéutica de acuerdo con su estado de salud".

"Actualmente permanece hospitalizada bajo vigilancia y con atención médica ininterrumpida. El Instituto colabora con la autoridad ministerial para aportar los elementos que le sean solicitados".