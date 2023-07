Investiga FGE muerte de joven en Acuña; hay cuatro policías asegurados

Autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE) de la región norte II con sede en Ciudad Acuña, investigan el fallecimiento de un joven que previamente fue detenido por elementos de la policía municipal de Ciudad Acuña; por lo que se han asegurado a cuatro elementos municipales.

La persona fallecida respondía en vida al nombre de Nicolás García Álvarez, quien contaba con 21 años, los familiares refieren que conforme a lo que pudieron observar al momento de identificarlo, consideran que fue golepado y asfixiado; por lo que piden justicia y se llegue a las últimas consecuencia.

Las autoridades de la FGE están integrando la carpeta de investigación correspondiente, para determinar la participación de cada uno de los cuatro elementos de la policía municipal en los hechos; estableciéndose que la muerte del joven ocurrió en el trayecto de su detención a las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Ciudad Acuña.

Rogelio García Ríos, padre de la víctima, dio a conocer que su hijo salió con un amigo y fue detenido tras reportarse un robo en la colonia donde viven; por lo que acudió en dos ocasiones a buscarlo a la comandancia de policía, a las 17:00 de la tarde y 22:30 de la noche del lunes y le dijeron que lo iban a pasar a las nueve de la mañana al ministerio publico.

Al acudir esta mañana a la delegación norte II de la Fiscalía General del Estado de Coahuila en la región norte II, con sede en Piedras Negras y al llegar, le dijeron que no estaba y que no lo aceptaron porque ya tenía como casi 12 horas de haber sido detenido y al acudir a la comandancia nuevamente le dijeron que no estaba.

"Pasaron como 20 o 30 minutos y llegaron dos oficiales, que me dijeron que necesitaban hablar conmigo y me trajeron hacía aquí; en el trayecto me venían platicando que aquí en el SEMEFO tenían a una persona con las características que se parecía a mi hijo y cuando yo lo miré, era mi hijo", manifestó Rogelio García en el exterior de la delegación norte II de la FGE.