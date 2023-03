Invertirán en tomógrafo para Hospital General

En su visita a la región lagunera, el gobernador de Durango, Esteban Villegas, destacó que habrán de invertirse 500 millones de pesos para mejorar la infraestructura en Salud, donde sobresale la compra del tomógrafo del Hospital General de Gómez Palacio, el cual tuvo que volverse a comprar en sustitución del anterior que nunca se puso en operación y que por esa causa se echó a perder, así como la adquisición de un acelerador lineal.

"El aparato para realizar resonancias no hizo nunca un solo disparo y estando nuevo se desvieló y no pudieron arreglarlo, porque alguien no lo calibró y se le salió el helio y se pegaron los fierros y no hizo un solo disparo y qué triste pero ya compramos el equipo y cuesta alrededor de 300 millones de pesos y junto con el acelerador lineal que no teníamos y que ya tenemos, y la idea es que a finales de marzo y principios de abril, poder entregarle a la Comarca Lagunera tanto el acelerador lineal para el tratamiento de cáncer de manera específica. Hay una inversión de alrededor de 500 millones de pesos en todo lo que vamos a entregar". dijo el mandatario, quien aseguró que se perdieron cientos de millones de pesos en el aparato, que por una negligencia se echó a perder en la anterior administración estatal.

También dijo que se abrirán los quirófanos "y vamos a tener el hospital y los centros de salud al 100 por ciento, además de que el 100 por ciento de medicamentos no debe de faltar en ni un solo lugar en las unidades que le corresponden al gobierno del Estado, a partir de los primeros de abril", aseguró.