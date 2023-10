Interviene MARS para que abran AHMSA

El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís pidió a los obreros de Altos Hornos de México que levanten el bloqueo para que los nuevos socios ingresen a la siderúrgica y vean en qué situación está la acerera, indicó el jefe del ejecutivo estatal.

En su gira de trabajo por la Región Gentro, el gobernador de Coahuila confirmó que está colaborando con los abogados de los interesados en invertir en Altos Hornos de México (AHMSA).

El secretario general del sindicato de trabajadores de la siderúrgica, Ismael Leija Escalante, anunció el día anterior que dialogó con el Ejecutivo del estado para esto.

Riquelme dijo que negocia con los obreros que mantienen los bloqueos en los accesos de la empresa para realizar las evaluaciones correspondientes.

El mandatario estatal confirmó que ha dialogado con los abogados de los posibles socios de la siderúrgica.

Dijo que también está en dialogo con las dos partes de los sindicatos de AHMSA, los militantes del democrático y los afines al Minero de Napoleón Gómez Urrutia, para que dejen entrar, valorar y hacer evaluaciones en la empresa que permitan avanzar con mayor prontitud.

"Eso es lo que hemos estado haciendo, no hay absolutamente nada más detrás y estamos colaborando", afirmó el mandatario.

AVANZA NEGOCIACIÓN CON GOBIERNO FEDERAL

Así mismo, Riquelme Solís señaló que las negociaciones con el Gobierno federal están avanzando, pero se requiere que los representantes de los interesados puedan ingresar a la empresa para hacer las revisiones correspondientes.

LA DEUDA IMPAGABLE DE ALTOS HORNOS

En la lista definitiva de acreedores presentada por el comisionado conciliador en el proceso de concurso mercantil, AHMSA adeuda 12.9 billones de pesos a más de mil 500 demandantes; existe además una lista de deudas que no fueron reconocidas por falta de documentos de comprobación o porque se encuentran en otros procedimientos judiciales y aún no causan sentencia, pero cuando ocurra esto se sumaran a las reconocidas.

La deuda fue establecida en UDIs (Unidad de medida de inversión), por lo que la deuda es dinámica y en pesos y aumentará o disminuirá según la cotización de la media. El cálculo del monto en moneda nacional se realizó en base Al valor de la UDI con fecha de ayer.

Víctor Manuel Aguilera Gómez, conciliador designado por el Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles entregó al Juzgado Segundo de Distrito especializado en Concursos Mercantiles con jurisdicción en toda la República Mexicana, la lista definitiva de acreedores para consideración de la autoridad judicial para su reconocimiento la mayoría y para no reconocimiento para unas pocas.

Solo en impuestos federales y estatales, cuotas del IMSS, Infonavit y pasivos a Pemex debe 5 mil 324 millones 584 mil 414 pesos con 64 centavos.

Entre las deudas que resaltan están a Chubb Fianzas Monterrey Aseguradora de Caución S.A. de C.V. a la que se le deben 971 millones 064 mil 845 pesos con 88 centavos en algunas de la facturas presentadas, y hay otras que no le fueron reconocidas.

Al fondo de Ayuda Mutua de los trabajadores de AHMSA les adeuda 40 millones 775 mil 544 pesos con 40 centavos.

Al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) debe 2 mil 106 millones 561 mil 256 pesos con 85 centavos, y a Pemex Transformación Industrial le adeuda mil 967 millones 220 mil 912 pesos con 96 centavos.

A Almacenadora Afirme S.A. de C.V. Banca Afirme, Cargill Financial Services Internacional Inc. y Caterpillar Crédito S.A. de C.V. Sofom ERN, INC les adeuda 14 mil 518 millones 300 mil 618 pesos con 10 centavos.

A la Administración Fiscal General del gobierno del Estado, al SAT, y al Infonavit le debe 2 mil 250 millones 802 mil 244 pesos con 83 centavos en algunos créditos fiscales, según el documento de 3 mil 266 hojas presentado al tribunal federal dentro del proceso de Concurso Mercantil 19/2023 el pasado 3 de octubre.

En el listado aparecen más deudas de AHMSA a éstos acreedores y a otros mil 500 que presentaron su demanda para reconocimiento de la deuda de AHMSA.