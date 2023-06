Inter Miami hace oficial la llegada de Lionel Messi

¡Es oficial! La Major League Soccer (MLS) confirmó que el futbolista argentino, Lionel Messi, portará una camiseta rosa, pues se integrará al Inter de Miami.

Messi tomó la decisión de jugar con el Inter de Miami y rechazó las ofertas que había recibido para regresar al Barcelona, así como el millonario salario que le ofreció Al Hilal del balompié árabe.

En entrevista para "Mundo Deportivo", el argentino reveló que aún faltan detalles para finiquitar la transacción, pero confía en que quedará cerrada de un momento a otro.

"Tomé la decisión de que voy a ir a Miami. Todavía no lo tengo cerrado al cien por cien. Me faltan algunas cosas pero decidimos continuar el camino. Si no salía lo del Barcelona, quería irme de Europa, salir del foco y pensar más en mi familia", sentenció.

Por su parte, la MLS dio la bienvenida a la leyenda del futbol en sus redes sociales.

"Bienvenido a la MLS, Lionel Messi", escribió la liga.

Noticia en desarrollo.