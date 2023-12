Intentaron drogar a La Chupitos en un show

Ser un artista reconocido no solo implica la fama, el lujo y los viajes, sino que también conlleva estar expuesto en todo momento a la delincuencia, como le sucedió a la comediante mexicana Liliana Arriaga, conocida en el mundo del entretenimiento como “La Chupitos”.

A pesar de los momentos de gloria en su carrera, “La Chupitos” ha tenido que enfrentar situaciones de peligro.

En una entrevista con Matilde Obregón, la humorista compartió una ocasión en la que intentaron drogarla durante un show. Según su versión, estaba en un evento cuando le ofrecieron dos shots que alteraron sus sentidos.

“Tuve una cosa que sí me dio mucho miedo. Estaba trabajando y estaba con otras personas, me estaban mandando bebidas. Fueron dos copas que yo acepté y fue de esas veces que algo te ponen en la bebida. Ya no pude hablar”, recordó. Además, explicó que no recuerda lo que sucedió después y calificó la experiencia como la más desagradable en sus 27 años de trayectoria.

“No pasó a mayores, nos llevaron al hotel, pero sí nos preocupamos. Es muy peligroso aceptar tragos. Ha sido la experiencia más fea que me ha pasado. Solo me acuerdo de que me tomé dos y ya”, comentó. Asimismo, instó a las generaciones jóvenes a cuidarse en lugares donde haya bebidas, advirtiendo que cualquiera puede pasar por una situación similar: “Sí pasa. Luego somos bien confiadotes, pero uno nunca se lo imagina, por eso es muy peligroso aceptar algo”, concluyó.

Este incidente no es único en el mundo del entretenimiento. El comediante Juan José Mendoza “JJ” vivió una controversia meses atrás al subir a un escenario en Tabasco sin poder hablar, siendo abucheado por el público.