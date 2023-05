Intentan robar y se exponen a residuos peligrosos de Laboratorio de Covid-19 de Torreón

Intentan robar y se exponen a Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos (RPBI) del Laboratorio de Biología Molecular de Torreón, donde se toman las muestras de COVID-19.

Martha Irene Rangel Orona, epidemióloga y responsable de la Toma de Muestras en la Jurisdicción Sanitaria VI, informó que alrededor de las 20:00 horas de ayer sábado, tres personas forzaron una malla de protección de la Unidad de Consulta Externa, ubicada sobre la calle Transporte en el Parque Industrial Oriente (por Plaza Jumbo).

Los sujetos lograron entrar hasta la parte trasera donde se encuentra el Centro Integral de Salud Mental (Cisame), el Centro de Atención Primaria en Adicciones (CAPA) y el Laboratorio de Biología Molecular.

La doctora narró que fue personal de vigilancia de la Unidad de Consulta Externa se percató de que habían ingresado al lugar estas personas por lo que de inmediato se dieron a la tarea de llamar a la línea de emergencias para que enviaran a una patrulla.

“Y los corretearon, no se pudo capturar a ninguno pero aquí lo que nos estresa, es que aparte de que rompieron la malla, se pusieron a esculcar unos botes rojos que contienen de manera temporal los residuos peligrosos. Es gente ignorante que no conocen el significado de los RPBI, ahí se pudieron haber pinchado, se pudieron haber contagiado, se pudieron todo porque son los residuos peligrosos de COVID, del laboratorio. Dejaron todo destruido pero no se metieron a las oficinas porque los corretearon y se fueron”, detalló.

Rangel Orona llamó a las personas a evitar estas malas prácticas ya que además de afectar la operación de estos espacios, ponen en riesgo su salud. Indicó que la Secretaría de Salud presentará una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado de Coahuila pues es necesario sentar un precedente sobre lo ocurrido.

Los RPBI son aquellos materiales generados durante los servicios de atención médica que contengan agentes biológico-infecciosos y que puedan causar efectos nocivos a la salud y al ambiente. Entre los tipos de residuos se encuentra la sangre, objetos punzocortantes y cultivos y cepas de agentes infeccioso, entre otros.

(EL SIGLO DE TORREÓN)