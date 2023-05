Intensifica SAT fiscalización a contribuyentes

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha intensificado la fiscalización y prácticas dilatorias en perjuicio de los contribuyentes que solicitan la devolución del IVA, con lo que está incumpliendo los plazos establecidos en el Código Fiscal de la Federación e incurre en actos de ilegalidad.

El presidente del Colegio de Contadores Públicos de La Laguna (CCPL), Carlos Navarrete, dijo que por este motivo la demanda del organismo es que las autoridades hacendarias se apeguen a lo que marca la legislación, ya que están generando un círculo vicioso en el que las más afectadas son las empresas.

Y es que según destacó, de 10 contribuyentes que solicitan la recuperación de saldo a favor la totalidad son sujetos de fiscalizaciones, mediante peticiones de información que ni siquiera está relacionada con la devolución en cuestión.

"Hemos llegado al absurdo de que se les pregunta cómo conocieron al proveedor, cuando esto no tiene ninguna relación con las devoluciones de IVA que se están tramitando", indicó.

Lorena Lara, vicepresidenta del colegio, señaló que si bien en los últimos 10 años ha prevalecido una problemática con los servicios del SAT por un mayor uso de la vía electrónica, en los últimos meses se han agravado los retrasos y condicionamientos en perjuicio de los contribuyentes.

Prueba de ello es que el SAT aseguraba que todas las devoluciones menores a 150 mil pesos no se iban a revisar, pero la realidad ha sido muy diferente y el proceso para recuperar el IVA se ha vuelto desgastante, burocrático e ineficaz.

Los plazos establecidos en el Código Fiscal de la Federación no se están cumpliendo, pues en 20 días debería el SAT notificar si la devolución fue o no procedente, pero no se está haciendo y en casi todos los casos, se les hacen llegar varios requerimientos de información para validar que el monto solicitado sea el correcto, lo cual pudieran hacerlo desde la primera ocasión.

El Código dice también que las devoluciones deben hacerse en un periodo máximo de 40 días, pero están transcurriendo hasta 80 sin que se tenga una resolución.

"No le están haciendo un favor al contribuyente, la devolución del IVA es un derecho establecido en la ley y debe respetarse", indicó, al señalar que esta situación ha provocado un aumento en la carga fiscal, y sobre todo, que las empresas se queden sin flujo de efectivo para seguir operando.

"Se vuelve un círculo vicioso porque al no tener ese flujo, deben recurrir a financiamientos que conllevan una carga de intereses; si la devolución solicitada resulta en negativa de saldo, tendrán que recurrir a instancias legales, iniciando litigios que también les va a representar un costo", según manifestó.