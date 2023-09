Insuficiente, presupuesto asignado a refugios de mujeres violentadas: Fundación Luz y Esperanza

Ante la inflación registrada en este año, la fundación Luz y Esperanza manifestó que el presupuesto asignado se ha vuelto insuficiente, por lo que este año se darán a la tarea de que se asigne una cantidad mayor a los refugios que se encargan de resguardar a mujeres que sufren violencia en Coahuila.

De acuerdo a Rosa María Salazar, directora de la fundación, hasta el momento se desconoce cuál será la cantidad que se dará para el año 2024, mientras que el del 2023 ya se está ejerciendo.

“Llegó un poco tarde y ahora que llegan el periodo de sesiones del Congreso estamos tratando de buscar una reunión para revisar el presupuesto del otro año”, dijo.

Indicó que fueron 450 millones de pesos los que se entregaron para 80 refugios del país en el 2023.

No obstante, este recurso fue bajo, debido a que no se contó con la inflación del año.

“Estamos haciendo una evaluación del recurso necesario, pues la cantidad que se nos asignó de manera particular a los refugios, no es suficiente, pues no se toma en cuenta la inflación y los costos son más elevados”, dijo.

Recordó que en el año 2023 se pidieron siete millones de pesos, no obstante, solo les fue asignado seis.

Fue el pasado martes que Rosa María Salazar Rivera, presentó los resultados de un primer proyecto realizado por la Red Justicia Coahuila sobre violencia familiar, en la cual presentó propuestas como la elaboración de una herramienta para el monitoreo y seguimiento de la incidencia delictiva y el proceso penal en materia de violencia familiar.

Así como convocar a sociedad civil, academia y gobierno para la realización de mesas de trabajo que permitan analizar los indicadores, propuestas y establecer acuerdos de colaboración con las autoridades competentes del estado.