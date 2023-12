'Instalaciones son obsoletas para dar buen servicio'

La directora de Protección Civil en Lerdo, María Isabel Macías Sifuentes, expresó su beneplácito por el anuncio del alcalde Homero Martínez Cabrera, respecto a la construcción de las nuevas instalaciones de Protección Civil.

"Es una gran noticia, porque actualmente nuestras instalaciones son obsoletas para brindar un buen servicio", dijo.

Explicó que no corresponden las instalaciones a las necesidades del municipio en materia de Protección civil y Bomberos, ya que Lerdo es casi tres veces más grande que Torreón en extensión territorial y por ejemplo, dicho municipio tiene siete estaciones.

"El territorio de Lerdo es muy extenso, tenemos que trasladarnos a distancias muy largas para brindar algún servicio, y el personal prácticamente vive aquí, pasan más tiempo en la instalaciones que en sus casas, claro que es por el tipo de trabajo, sin embargo, es justo que por lo menos cuando regresen de un servicio lleguen a un lugar donde pueden descansar, que estén cómodos y se recuperen físicamente", enfatizó.

Añadió que el edificio tiene un sin fin de deficiencias en los servicios básicos.

"Se han hecho mejoras por el presidente, sin embargo, el edificio ya no da para más, aquí el personal se baña, come y deberían tener un espacio para acondicionamiento físico, por la naturaleza de la actividades, pero eso no ocurre", comentó.

Enfatizó que el municipio de Lerdo no cuenta con el mismo presupuesto que el municipio de Torreón o de Gómez Palacio "Sabemos que Lerdo no tiene el presupuesto de Torreón o de Gómez Palacio, pero sin duda alguna, las instalaciones son necesarias porque, incluso aquí, recibimos a personas que van de paso, extraviadas o que requieren de resguardo en una primera instancia y pues, cómodo aquí no es", comentó.

La directora de Protección Civil destacó que la actual administración ha tenido interés en atender esta necesidad.

"Desde un inicio se mostró el interés del presidente por esta coordinación, el nuevo edificio quedará para las próximas administraciones será parte del patrimonio del municipio como los edificios del DIF, la Clínica Municipal, el Centro Operativo de Seguridad-Vialidad, el Centro de Resguardo Temporal y el Sapal", concluyó.