Inseguridad encarece pólizas

La inseguridad que se registra en la carretera a Zacatecas está afectando a empresarios en el traslado de mercancías ya que se encarecieron las pólizas de seguros, informó el consejero de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Durango, Reynaldo Dosal Ibarra.

"Las pólizas se incrementaron hasta un 50 por ciento; por poner un ejemplo: asegurar un camión tráiler el año pasado oscilaba entre los 90, 95 mil pesos y ahorita vale 150 mil pesos", evidenció.

Y es que, las aseguradoras están registrando varios incidentes relacionados con actos vandálicos en la carretera Durango-Zacatecas,

"Siempre para asegurarle a uno un vehículo preguntan: por donde transita; y en este caso que frecuentamos la carretera Durango-Zacatecas, estamos sufriendo bastantes atracos", lamentó.

Ante ello, algunos empresarios han considerado un plan B para trasladar sus mercancías del estado de Jalisco o Puebla, por Guadalajara o Nayarit, para llegar a Mazatlán pero no es viable, "sabemos los precios que tiene la supercarretera Durango-Mazatlán que son altísimos, entonces eso pega en el costo final. Por cualquier lado nos está afectando bastante", indicó.

Además, no han estado exentos de incidentes, reconoció. "Nos quemaron un trailer precisamente ahí en Zacatecas (...) y nada menos el día de hoy en la madrugada estaban tres cadáveres tirados arriba de la carretera pasando Saín Alto, eso me lo reportó un operador mío, eso provoca que no pueden pasar, no pueden mover los cuerpos porque es ilícito pero no hay quién esté atendiendo ahí el tema. La verdad es que sí estamos preocupados. Desconozco de quién sea la responsabilidad pero sí necesitamos que esa carretera esté mucho más vigilada", refirió.

Además, recordó que la semana pasada, cuando hubo un fuerte enfrentamiento en Zacatecas, por necesidad, ya que se tienen contratos con empresas maquiladoras, tuvo que salir una unidad en la noche y no había vigilancia, "estamos desesperados la verdad", reiteró.

Y es que, al ser un traslado de mercancías frescas como son las frutas y las verduras, no es viable para los comerciantes cambiar los horarios ya que se echan a perder durante el día.

Y concluyó que, más que la afectación que implica en términos económicos esta situación, preocupa la integridad de los operadores, por lo que urgió a las autoridades a fortalecer las medidas de seguridad.