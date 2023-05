Iniciarán obras en pozo Leal de San Pedro

Le faltan las obras complementarias al pozo Leal, el cual se perforó hace casi un año, reconoció el alcalde David Ruiz Mejía, quien aseguró que en breve iniciarán para que arranque su funcionamiento.

El primero de julio las autoridades estatales y municipales oficializaron el inicio de los trabajos de reposición de ese pozo, el cual se encuentra en Francisco I. Madero, pero pertenece al Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) San Pedro.

En esa ocasión se dijo que la inversión de la obra fue de 10.7 millones de pesos, de los cuales el 50 por ciento corresponden al Estado y el resto a partes iguales entre el Municipio y la Federación.

El edil mencionó que, de acuerdo a las pruebas que se hicieron, el volumen que ofrece es de 80 a 90 litros por segundo, el cual permitirá aumentar a más de 300 litros por segundo, pues actualmente se "inyecta" a la red 24 litros por segundo.

"Nos da cerca de 80 a 90 litros por segundo, que sería el pozo más eficiente que tendríamos en el municipio. Ahorita se están inyectando 240 litros por segundo y se tiene aproximadamente entre un 75 y un 80 por ciento en la cobertura de líquido en el área urbana y rural y con lo que este pozo aporte pues eso cubre lo que nosotros necesitamos de volumen para abastecer al municipio" resaltó.

Ruiz Mejía reiteró que una vez conectada la noria, ayudará a tener un mejor servicio siempre y cuando se tenga una eficiencia en el manejo de la conducción del agua potable, pues reconoció que también se pierde un volumen importante en la conducción.

"Estamos conscientes de que el volumen que se maneja ahorita no es ideal en cuanto a la cobertura, pero para cubrir las necesidades de las comunidades donde no sale líquido por la red se activó un programa de cobertura mediante pipas y se está cumpliendo semana tras semana puntualmente con la entrega y eso es un reto que tenemos nosotros, que insisto, no es ideal porque tendrían que tener las familias el agua en la llave y lamentablemente con el volumen que tenemos no da para eso sobre todo en las comunidades lejanas".