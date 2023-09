Inicia Semana Internacional de Agronomía FAZ-UJED

Ayer inició la XXXV Semana Internacional de Agronomía 2023 (SIA) "Resiliencia en la Producción Agropecuaria", en la Facultad de Agricultura y Zootecnia (FAZ) de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED), campus Gómez Palacio.

El fin de este evento, que se realiza en formato híbrido, es ofrecer un espacio que propicie el avance científico y que permita desarrollar líneas de investigación para el sector agropecuario.

Se cuenta con la participación de conferencistas e investigadores locales, nacionales e internacionales, que estarán presentando información actual del sector agropecuario para la comunidad estudiantil y académica.

Cirilo Vázquez Vázquez, director de la Unidad Académica, comentó que es un orgullo para la FAZ organizar un año más esta Semana Internacional de Agronomía.

Dijo que en esta ocasión se cumplen 35 años de manera ininterrumpida, lo que muestra el compromiso social que mantiene la Universidad Juárez del Estado de Durango y que involucra a estudiantes, investigadores y académicos asistentes a este magno evento que ofrece un espacio cómodo para el avance científico y la convivencia del gremio agropecuario.

El programa contempla actividades deportivas, de formación integral y cursos-talleres.

Las temáticas que contempla la SIA 2023 se dividen en tres áreas: producción agrícola, producción animal y agricultura orgánica, con temas de interés como Maíz: Fitomejoramiento, Suficiencia y Soberanía Nacional y Bioseguridad; Obtención y conservación de semillas artesanales; Criobiotecnología Vegetal: Avances y Perspectivas desde las experiencias en Cuba; ¿Hemeróbidos? Nuestros aliados inadvertidos en el manejo de plagas y En Linea: Beef production in the US and Texas.

También Diferentes niveles de Concentrado en la Producción de Leche, metano y CO2 en vacas lecheras cruzadas en regiones de clima tropical; Retos de la agricultura y ganadería frente a la crisis hídrica en la Comarca Lagunera; Organic Agriculture in New Mexico and Beyond; Control Microbiano de Plagas y Enfermedades; y Uso de abonos orgánicos como estrategia de desarrollo de agroindustrias orgánicas, entre otros.