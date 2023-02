Inicia Cuaresma este miércoles 22 de febrero

Este 22 de febrero será el Miércoles de Ceniza, que es el inicio de la preparación para vivir la Semana Santa, en la que se recuerda la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, que en este año es del 2 al 9 de abril. Tras más de dos años en pandemia por el COVID-19, se espera el regreso de los fieles a los templos para participar en las actividades que la Iglesia Católica tiene planeadas.

Arturo Macías Pedroza, vicario general de la Diócesis de Gómez Palacio, detalló que el cambio en las fechas del Miércoles de Ceniza y por ende de la Semana Santa, se debe a las etapas de la luna.

"Cambia la Semana Santa porque tiene que caer en la primera luna de primavera, y eso le da un sentido también de renovación, de transformación, cuando empieza la primavera, cuando empieza la renovación de la naturaleza", detalló el sacerdote.

El Miércoles de Ceniza marca el inicio de la Cuaresma, 40 días que la Iglesia Católica propone como tiempo penitencial para que los fieles se dispongan espiritualmente a vivir la Semana Santa. En la misa se bendice e impone en la frente de los fieles la ceniza hecha de las palmas bendecidas en el Domingo de Ramos del año anterior.

"Las fiestas de Semana Santa son preparadas 40 días antes, empieza el Miércoles de Ceniza, esperamos a todos que entren en esta dinámica de preparación, de desarrollo", dijo el Vicario General.

Mencionó que luego de vivir la pandemia, de las guerras, las crisis ecológicas, es necesario tener ese acercamiento espiritual.

"El mundo siempre necesita de Dios y más ahora que estamos viviendo muchas crisis, la guerra, la crisis ecológica en el país, los problemas sociales, necesitan ser iluminados por la luz del Señor y precisamente eso es lo que se ofrece; únicamente Cristo es el salvador de nosotros y lo vamos a buscar para que llegue esa salvación".

Es por ello que se espera una mayor afluencia de inicio en este Miércoles de Ceniza y posteriormente a las actividades religiosas que se lleven a cabo durante la Cuaresma.

"Claro que sí, mayor afluencia, algunos se acostumbraron a estar lejos de Dios, pero no podemos estar lejos, un foco no puede estar separado de la electricidad, no funciona y nosotros estamos hechos para Dios, y cuando vimos esa lejanía, también vimos la desgracias de estar lejos de Dios, por eso hay que regresar a él", insistió el Vicario.